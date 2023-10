INVIATO CITTADINO Parliamo della vergogna… senza vergogna. Laboratorio tecnico-esperienziale

Prendendo spunto dal più celebre libro di Eric Fromm Essere e avere. Due modalità esistenziali contrapposte.

Passare dalla dimensione consumistica, che genera alienazione e infelicità, alla valorizzazione dell’esperienza dinamica della spiritualità.

L'associazione italiana di Gruppoanalisi IL CERCHIO prosegue la proposta di ‘alfabetizzazione delle emozioni’. Per imparare a conoscerci e vivere meglio.

Quest' anno si parla della VERGOGNA, emozione complessa, fondamento delle relazioni interpersonali, anche se poco di moda in questa epoca di arido consumismo.

Cos'è, come nasce, come si manifesta e come si sviluppa.

Sabato 14 ottobre 2023, ore 14:45/18.

Centro Diurno “Fuori porta”, Fondazione ‘La città del sole’, via Bonfigli 4/6 (difronte al cinema Zenith).

Seminario esperienziale condotto da Antonella Buffo (psicologa, psicoterapeuta) e Bruno Chipi (psichiatra, psicoterapeuta).

L’ingresso e la partecipazione sono liberi e gratuiti.

Posti limitati, iscrizione obbligatoria al seguente link: https://forms.gle/9xyeGsXy8rSWSmBW7