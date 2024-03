INVIATO CITTADINO Parliamo della Pasqua e della sua definizione

Ci sollecitano una riflessione sulle tre definizioni di Pasqua “alta”, “media” o “bassa”.

Ed ecco a voi lettori… la spiegazione.

Si definisce “bassa”, quando cade dal 22 marzo al 2 aprile.

Si dice comunemente che la Pasqua bassa nuoccia al turismo. Ma è vero solo col cattivo tempo.

Detto fra noi: è bellissimo La Pasqua bassa romanzo di Antonio Del Giudice, scrittore e giornalista.

La Pasqua è invece “media”, se cade nel periodo compreso tra il 3 al 13 aprile.

La si dice “alta”, dal 14 al 25 aprile.

Allora stavolta stiamo sul basso. Dal momento che la festività coincide col 31 marzo.

Un detto rivolto agli ubriaconi. Quando si vedeva una persona in condizioni di alto tasso etilico, era comune udire l’espressione ironica “Alta… la Pasqua”. A indicare l’elevato livello di ubriacatura. Ma la Pasqua non c’entrava niente.

Nota gastronomica finale: è consuetudine, per Pasqua, consumare, per il salato, la TORTA AL FORMAGGIO (col capocollo suino) e, per il dolce, la famosa CIARAMICOLA.

Avremo modo di tornare in tema.