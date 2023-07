INVIATO CITTADINO Parco del Cva dei Rimbocchi. Felinofili-custodi cercansi

Sono diversi i gatti che circolano in quell’area verde… che è improprio definire parco.

Randagismo felino che comporta disagi e rischi per le bestiole.

Da qui l’iniziativa di individuare un responsabile che si prenda cura dei felini in libera uscita.

Ogni tanto se ne vede qualcuno malandato o ferito. Pure il cibo è una variabile indipendente. Anche se non mancano i topi… ma i gatti d’oggidì sono poco abituati alla lotta. E aspettano crocchette che spesso non arrivano.

Per cui, un avviso affisso in bacheca indice la ricerca di un responsabile delle colonie feline che albergano in zona.

Si avvisa, con tanto di foto, che è stato rintracciato il proprietario di un gatto.

Qualche felino sceglie la libertà e si aggrega si randagi. Con la disperazione del proprietario, specie se bambino.

Lodevole, dunque, l’iniziativa di individuare un responsabile che metta sotto tutela una situazione fluida e incontrollata.