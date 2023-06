INVIATO CITTADINO Parco dei Rimbocchi sommerso dall’incuria

Ne segnalammo il degrado e l’occupazione da parte di spacciatori e di sbandati. Un cumulo d’immondizia, reti e materassi sudici, bottiglie e lattine.

Impedirne l’accesso. Poi l’intervento del Comune che si tradusse in una blindatura.

In pratica, si decise opportunamente di impedire di entrarvi sbarrando con rete metallica saldata. Sia agli accesi principali che alle finestre. Il tutto nastrato alla meglio.

Alle aperture, sbarre, ricoperte poi con rete da cantiere.

Accesso anteriore e posteriore sbarrato. Una cosa orrenda a vedersi, ma almeno non più “occupabile”.

Si parlò di intervento emergenziale, tanto per allontanare presenze pericolose. Ma non per ridurre all’accettabile qualcosa che resta horribile visu.

Ora quel prefabbricato è invaso dalla vegetazione sulla copertura. Ciò che si vede all’interno è peggio di una discarica. Un elettrodomestico ridotto a rottame, dei pannelli di cartongesso che qualcuno qualifica come amianto. Se così fosse, pericoloso.

Tutto il resto, cascami di materiali in disuso.

All'intorno, una massa di legno e residui di potatura e abbattimento di piante nella vicina recinzione.

Quella rete dissaldata. Recentemente, una parte della rete che inibisce l’accesso da una finestra laterale è stata dissaldata. C’è chi dice di aver notato all’interno presenze poco rassicuranti. Anche se credo che per passare tra le sbarre occorre avere una corporatura particolarmente esile.

Come sia, l’insieme fornisce un’immagine di inaccettabile degrado.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)

A ciò si aggiunga che anche l’immobile destinato a bar è assediato, almeno su due lati, da materiali rugginosi, come una cyclette fuori uso, frammenti di plastica, sedie rotte, pezzi di ferro.

Non è uno spettacolo degno né bello a vedersi.

Che si aspetta a rimuovere quella sporcizia e a togliere di mezzo quell’inutile prefabbricato? Peraltro circondato da materiali di potatura ammassati alla rinfusa.

Se non ora… quando?