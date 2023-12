INVIATO CITTADINO Parchetto di via Torelli. Urge manutenere

Ripulire, sistemare, rigenerare, farne un luogo di attiva socialità fu un risultato straordinario.

Merito, soprattutto, di Carlo Giannotti, all’epoca residente in via Torelli. Con l’Associazione Nova Elce, ma anche contando su collaborazioni e rapporti di lavoro e amicizia, Carlo dette vita a una splendida realizzazione ormai conosciuta come parchetto.

Le operazioni di rigenerazione.

I due vecchi pallai, divenuti campetti da mini-calcio. Le strutture comunali per il gioco delle bocce, che facevano capo all’ex Centro Anziani, giacevano inutilizzati da decenni: deteriorati e invasi da erbacce. È stata una buona idea quella di ricoprirli di terra di riporto, spianare, unificare in uno spazio uniforme e seminarvi pratino.

A questo punto sono diventati un campetto da mini-calcio per bambini e ragazzi.

Ormai, però – spiega la presidente di Nova Elce – le porte sono logorate e vanno ricomprate. Ma il fatto è che l’Associazione non ha i soldi occorrenti e sarebbe opportuno l’aiuto economico dei residenti di prossimità e di quanti usufruiscono di questo bene.

I giochi per bambini. Furono donati da un benefattore e consistono in casetta gioco, dondolo, altalena e simili per i più piccoli.

Spazio sociale trasversale alle età. Sono stati piazzati tavoli e panchine, realizzato un caminetto barbecue. Il Comune ha fatto installare una fontanella. Non sono poche le famiglie che, con la bella stagione, vi si riuniscono per pic-nic o vi portano i bambini che possono giocare indisturbati e in sicurezza.

La scarpatella su via Torelli è stata piantumata con piante fiorite e viene rasata da amici dell’Associazione.

Sul lato opposto, il parchetto si affaccia sul parco a valle della Leonardo da Vinci e su due livelli sottostanti in cui si trovano giochi per bambini ampiamente ammalorati. La staccionata ecologica, ridotta all’ecce homo, è stata un po’ alla volta rimossa.

La via d’emergenza. Anni fa, prima della creazione del parchetto, fu qui realizzata una strada d’emergenza, immersa nel verde e fiancheggiata da ulivi. È stata creata per mezzi di emergenza, dato che la via Bonaparte Valentini, in un punto, era talmente stretta da impedire il passaggio dei mezzi di soccorso, come l’autoscala dei pompieri. La strada bianca attraversa il parchetto e conduce alla scuola ed è ampiamente utilizzata da ragazzi che vengono lasciati dai genitori lungo via Torelli senza inoltrarsi nel cul de sac di via Valentini.

Il campo da mini calcio, impropriamente utilizzato come area per cani. È circondato da una rete alta e munito di cancello. Un cartello avverte chiaramente il divieto d’accesso per cani. Dato che, peraltro, a valle esiste un’ampia area a ciò destinata. Ma la maleducazione è tale che parecchie persone staccano il cartello ed entrano col cane.

Il problema deiezioni canine. Grazie a tali comportamenti incivili, si genera un problema sanitario, in quando – appena le porte saranno state sostituite – i ragazzini dovranno fare lo slalom fra questi ‘prodotti’. Non si piò porre fine a tali comportamenti?

Dice Linda: “Alcuni cinofili, per non scendere giù alla vera area cani, li tengono li, ma quello è un campetto da calcio”.

Aggiunge: “Ho comunque chiesto al Comune più illuminazione. L’area cani dalle 17 è inutilizzabile, ecco perché molti si fermano di sopra”.

Un chiarimento indispensabile: “Nova Elce gestisce il parchetto di via Torelli in convenzione con il Comune: il che vuol dire senza ricevere un euro, dovendo fronteggiare con le sole proprie forze la manutenzione ordinaria del parco (sfalcio erba, pulizia, manutenzione giochi…). L’Associazione ha riaperto un conto corrente su cui poter versare quote partecipative per contribuire alle risorse economiche necessarie. Spero che a breve le donazioni aumentino in modo da poter dare al quartiere un parco più curato e fruibile”.

Parole sante.

(Foto Sandro Allegrini)