INVIATO CITTADINO Parchetto alla sommità di via Torelli

Il temporale ha fatto i suoi danni. La buriana ha staccato un ramo secco di una vecchia acacia: albero notevolmente fragile. Sembra robusto, ma le sue fibre si sfilacciano ad ogni stormir di fronde.

Sta di fatto che un grosso ramo (massiccio solo all’apparenza) era crollato all’interno del kindergarden (con panchine e giochini, pratino e barbecue) posto alla sommità dell’area verde di via Torelli.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)

Evento verificatosi proprio all’imbocco del percorso ecologico (tra gli ulivi) che mette in comunicazione con la scuola Leonardo da Vinci. A valle dell’edificio che fa angolo tra via Maria Benedetti Valentini e via Santini. Proprio davanti all'ex Circolo Anziani, dismesso da anni.

Qui quell’albero è stato battuto dalla tempesta di venerdì e non ha avuto forze adeguate a resistere.

Ieri pomeriggio, dopo le 17:00, i Vigili del Fuoco sono accorsi con due mezzi, uno dei quali dotato di cestello telescopico, per raggiungere agevolmente un’altezza considerevole e procedere al taglio selettivo.

E per dargli sotto di motosega, rimuovendo le ramature instabili: quelle che in dialetto perugino si chiamano “seccaroni”.

Hanno avuto il loro bel daffare per un paio d’ore. Dopo di che si sono allontanati, avendo messo in sicurezza quell’area verde assai frequentata da bambini e residenti di prossimità, specie anziani. Che vanno a cercarci frescura e socialità.