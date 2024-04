INVIATO CITTADINO Parcheggio del Mercato ultimo atto

Parte il conto alla rovescia. È tutto a posto. Pavimento rifatto ex novo. Impianti nuovi di zecca, compresa un’illuminazione particolarmente performante.

Colonne e pareti in bianco accecante. Fasce delle colonne portanti dipinte di nero: lo scopo è quello di renderle ben visibili. Difatti gli spazi, al pianterreno, sono più risicati di quelli al primo piano. E occorre particolare prudenza nel fare manovre.

Rifatta anche la segnaletica a terra. Da cui si comprende che in uscita vigerà il doppio senso di circolazione.

Si entra da due parti. Si esce da una sola. Si potrà entrare sia da via del Mercato che da via Alessi, girando su via Angusta. L’uscita su un solo lato. Ossia su via Angusta, a scendere per via Alessi e, alla biforcazione, scegliere tra via Imbriani (a sinistra) o la più frequentata via delle Conce, sebbene con la strettoia che induce alla prudenza.

Non si potrà uscire da via del Mercato. In quanto si sta lavorando alla ricostruzione della rampa che scende dal primo piano. Per ora si sale soltanto, in entrata.

Rampe in rifacimento. Prima o poi sarà necessario demolire e ricostruire anche la rampa entrata/uscita sul piazzale verso la chiesa del Gesù. Sarà un vero problema cui i tecnici troveranno soluzione. A meno di non voler chiudere del tutto la struttura.

Una buona notizia, ricevuta ma non verificata (sebbene certissima) è quella della disponibilità di bagni al pianterreno. Sarà di certo un servizio a pagamento. Analogamente a quanto accade al Piazza Partigiani.

Il costo? Sicuramente non meno di 1 euro.

Osservazione a latere. Non sarebbe logico consentire l’accesso libero ai servizi? Non al pubblico indiscriminato, ma ai soli utenti, dotati di cedolino del parcheggio. In passato – e accade ancora al S. Antonio – era d’uso gratuito. Sebbene la tenuta del servizio fosse da quarto mondo.

La differenza. Comunque, la disponibilità di servizi igienici, anche se a pagamento, fa la differenza tra un’accoglienza civile e una che non lo è.

(ph. Sandro Allegrini)