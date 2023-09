INVIATO CITTADINO Papa Francesco ha ricevuto in dono, e portato con sé in Mongolia, l’opera di un illustre frate magionese

Fra’ Giovanni era nato a Pian del Carpine (nome antico del piccolo abitato lacustre) e si era recato in Mongolia sia in veste di esploratore che antropologo ante litteram. Era il 1245, agli albori del movimento innescato dal Santo Serafico di cui Giovanni fu seguace.

Aveva ricevuto, da Papa Innocenzo IV, il compito di consegnare una lettera al Gran Khan.

L’evento ebbe notevole risonanza perché la cronaca di quel viaggio e la descrizione di popoli e costumi trovò eco nelle pagine di un’opera denominata Historia Mongalorum. Non solo storia di viaggio, ma vero e proprio trattato, anche di carattere politico e militare.

Non è superfluo sottolineare come l’evento sia stato ritenuto così orgogliosamente caratterizzante da essere rappresentato dall’aeropittore Gerardo Dottori come pittura murale nella Sala Consiliare del Comune di Magione.

Dunque fra’ Giovanni precedette Marco Polo nei contatti con quel lontano e sconosciuto popolo d’Oriente. Ed effettuò un minuzioso resoconto della sua missione diplomatica.

Tanto prezioso che l’Historia Mongalorum fu ristampata, qualche anno or sono, a cura dell’Amministrazione comunale.

Il dono della pubblicazione è accompagnato da una lettera personale del sindaco Giacomo Chiodini a Papa Francesco.

La copia del volume è stata consegnata al Santo Padre grazie ai buoni uffici del vescovo Ivan Maffeis e del vicario generale don Simone Sorbaioli. Ai quali Chiodini esprime i sensi della personale riconoscenza.

NOTA Bibliografica: Storia dei Mongoli, è uscita in edizione Critica, a cura del Centro italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto 1989. Un’altra edizione è quella di Finisterrae, Mantova, 2007.