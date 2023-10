INVIATO CITTADINO Palazzo Manzoni-Alfani sotto i ferri. Molto più di un maquillage alla sede dell’Università, ex Facoltà di Lettere e Filosofia

Lo invocavano le soglie e gli architravi puntellati, le fenditure sulle pareti, i pavimenti saltati, i vergoletti e i solai traballanti, le ringhiere rugginose, i travertini lesionati [le foto storiche (proprietarie) in gallery, ne mostrano il degrado]. Speriamo di non vederlo mai più in queste miserevoli condizioni.

Finalmente si montano le impalcature e si comincia. Anche se in un momento poco felice, dato che andiamo incontro alla stagione invernale col cattivo tempo e le piogge che imporranno diversi stop and go.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)

Intanto, per non interrompere la didattica e le attività accademiche, si comincia dalla facciata su piazza Morlacchi, col portone principale il cui accesso è inibito.

Per il momento – e presumibilmente per tutta la durata dei lavori – si entra dal cancello della laterale via del Verzaro.

Certo che le cose da fare non sono poche né lievi. Cominciando dal consolidamento e dalla messa in sicurezza di un edificio che, da quando è stato utilizzato dall’allora Facoltà di Lettere, Filosofia (e poi) Lingue, non ha conosciuto interventi di sostanza.

Era il 1961 quando il grecista Aristide Colonna redasse in latino la lapide a destra nell’atrio (foto esclusiva).

Dunque si faccia tutto bene e con calma. Come richiede un antico palazzo nobiliare, riciclato a prestigiosa sede di studio e ricerca. Grazie alla tenacia dell’indimenticabile rettore Giuseppe Rufo Ermini che voltò ad uso universitario tutta la zona, fino a Palazzo Florenzi, in via del Verzaro (antico Viridarium) che cominciò con l’essere utilizzato dall’allora Facoltà di Magistero.

Pianto di coccodrillo. Ho sentito in giro qualche lamentela per gli inconvenienti legati alla presenza del cantiere. Certo che il disagio sarebbe stato di gran lunga minore, se i lavori che hanno interessato la zona si fossero svolti in contemporanea. Difatti, si è prima sistemato il Teatro comunale Morlacchi, poi la piazza omonima, poi via del Naspo e tutto il resto.

Facendo tutto insieme, avremmo sofferto una sola volta. Ma non si può avere tutto. L’importante e che si faccia bene quello che si deve. Lo esige la città. Lo chiede la dignità dello Studium Perusinum che ha superato i 700 anni di vita gloriosa.