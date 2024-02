INVIATO CITTADINO Palazzo Gallenga rilancia la propria vocazione internazionale anche col Perugino

Sul solco della tradizione, Unistra al centro di grandi personaggi ed eventi di rilevante caratura culturale.

Lode e onore a quel convegno Perugino pittore per tutto l’universo mondo imperniato su un progetto scientifico, convintamente sostenuto dal Comitato Nazionale per le celebrazioni del pittore e nel cui ambito era stata prevista la pubblicazione degli Atti.

Ora i nodi giungono al pettine: tesi e propositi si traducono in Atti. Per rendere edotto, anche chi non può dire io c’ero, sullo stato dell’arte delle ricerche intorno alle più rilevanti questioni peruginesche.

Il volume in cartaceo (Edizioni Orfini Numeister) raccoglie tutti gli interventi dei quattordici studiosi che hanno partecipato alla Kermesse di Palazzo Gallenga.

Si parla di presentazione alla città da realizzare nel prossimo mese di aprile Sarà di certo un’occasione di proficuo confronto e di utile bilancio sulle tematiche allora affrontate.

La premessa al volume esce dalla penna del Rettore dell’Università per Stranieri, professor Valerio De Cesaris. Che rileva l’evidente, forte connessione tra il tema trattato e la mission dell’Ateneo.

Tra gli elementi di forza del convegno, la stimatissima curatela scientifica di Maria Rita Silvestrelli e di Elvio Lunghi, colonne del sapere storico-artistico della Vetusta e non solo.

Ricordando che Palazzo Gallenga ha aperto nel 2023 le celebrazioni del quinto centenario peruginesco, in connessione col proprio primo centenario. Una coincidenza non casuale.

Ed è la Stranieri che da sempre ha assecondato l’internazionalizzazione che il Perugino ha favorito nel suo tempo, portando a Perugia artisti di altre città e diffondendo in molti luoghi la sua arte. Così come Palazzo Gallenga è stato, e resta, elemento attrattore di studenti e studiosi dal mondo.

È cogliendo proprio questo particolare legame che i curatori del convegno hanno voluto proporre una rilettura di Pietro Vannucci come artista internazionale.

Il volume raccoglie i contributi di quattordici studiosi di vaglia. Il tutto traguardato con ampiezza d’orizzonte. Come fa il Divin pittore dall’alto del monumento che lo effigia ai Giardinetti Carducci.