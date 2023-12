INVIATO CITTADINO Palazzo Della Penna. Inaugurata la nuova targa commemorativa a Sergio Ragni

Una nostra iniziativa, la cui finalità è stata raccolta e rilanciata dalla consigliera Sarah Bistocchi con un’apposita interrogazione.

Il cui senso è stato ripreso dall’Amministrazione in carica. Che si è fatta parte diligente nel procedere alla necessaria integrazione e proporla alla città nel decimo anniversario dalla morte dell’intellettuale, regista, scrittore che ha lasciato una indelebile impronta di sé nella memoria collettiva della Vetusta.

In forza di una cultura vasta e generosa, dispensata con persuasa vocazione nel mondo del teatro locale e nazionale. È stato infatti ricordato (oltre ai premi e agli scritti) il rapporto di solida amicizia con Dario Fo, che fu anche autore dei disegni del suo Malacucina, narrazione perugina in dieci step, il capolavoro che Sergio scrisse ispirandosi alle Cronache di Ariodante Fabretti.

L’assessore alla cultura Leonardo Varasano ha ricordato come questo evento si rivesta di un significato civile e democratico, anche in ragione della trasversalità della figura di Sergio, il cui valore personale e culturale è condiviso indipendentemente dalle appartenenze.

Sarah Bistocchi ha parlato di un fiorire dell’apprezzamento per l’identità monteluciana, in riferimento al ricordo di Sergio Ragni (la sua casa in via Cialdini) e all’intestazione a Raffaele Rossi della piazzetta del Cedro. Due successi non-ideologici (anche se i due personaggi erano connotati da precise e inequivocabili appartenenze), ma di valore tale da trascendere le ideologie, senza rinunciare agli ideali.

Eleonora Ragni Mosconi, non senza comprensibile emozione, anche nome della figlia Biancamaria, ha ripercorso a volo d’angelo le tappe di una vicenda umana, politica, culturale del suo Sergio. Cui è stata accanto per tanti anni, condividendone in modo totale le avventure affettive, politiche e culturali.

Una unione indefettibile, alla quale ha fatto cenno anche Carlo Mosconi, cognato di Sergio, che ne ha offerto delle sapide spigolature legate alla vita quotidiana e familiare, ai gusti, alle preferenze.

Pubblico numeroso di amici e gente di teatro. Tra i quali Nino Marino, direttore del Teatro Stabile dell’Umbria, Aldo Lorenzi, già direttore del teatro Morlacchi, le attrici/autrici Beatrice Ripoli e Carolina Balucani.

Non poteva mancare Roberto Ruggeri che fu vicinissimo a Sergio in veste di responsabile del CUT, fondato proprio da Ragni.

Numerosi anche gli amici che non hanno voluto far mancare una manifestazione di affetto testimoniandolo con la propria presenza.

Proprio una bella pagina di storia e di vita perugina.

(Foto Sandro Allegrini)