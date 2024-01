INVIATO CITTADINO Palazzo del Governo. Si procede alacremente al restauro delle parti ammalorate

Era stato eretto tra il 1869 e il 1872, sul fronte del Corpo principale della Paolina, come celebrazione della raggiunta unità d’Italia, sullo stile degli edifici del nord: con portici, atrio centrale, finiture di pregio.

Tante le opere d’arte contenute, dei celebrati pittori Domenico Bruschi, Mariano Piervittori, Matteo Tassi… ma anche di autori novecenteschi come Polidori e Giancarli, precursori dello stile floreale nella città del Grifo.

Qualcosa era stato fatto al “Giardino d’inverno” (Progetto Mauro Monella), così chiamato in forza delle ampie vetrate che lo delimitano sul versante del cortile interno. E non erano mancate proposte di un certo interesse, come quella di realizzarvi un Museo del Risorgimento.

Circa le condizioni dello storico edificio pubblico, ne abbiamo ripetutamente denunciate le criticità. Poi i distacchi di materiali lapidei sul versante dei Giardini Carducci ne hanno accelerato le procedure di ripristino.

Come si ricorderà, piombarono a terra, per fortuna senza gravi conseguenze, consistenti frammenti di materiale. In particolare dalle mensole e da elementi del terrazzo in pregiato travertino e pietra rosa d’Assisi.

La vetustà dell’edificio, e la completa mancanza di manutenzione, avevano determinato un degrado che pareva inarrestabile.

Ora il terrazzo è perfetto. Per evitare il ristagno dell’acqua piovana è stata creata una canalina di sfioro che scarica su tubi di adduzione all’esterno. Soluzione quanto mai opportuna.

Abbiamo segnalato le fenditure, i distacchi di parti consistenti di intonaco, specie sulle colonne interne, gli elementi instabili.

Effetti, in qualche caso, dei fenomeni sismici che hanno colpito le parti più fragili.

È vero che qualcosa era stato fatto. Come la riverniciatura delle cerchiature delle colonne esterne del portico, progettate e fatte realizzare dall’ingegnere ponteggiano Sisto Mastrodicasa, il cui prezioso operato è ricordato in una lapide dentro il porticato (foto in gallery).

Risalgono, appunto, al lontano 1919 le opere di Sisto Mastrodicasa. Che fu il primo a rilevare le condizioni precarie di alcuni pilastri esterni, affetti da fenomeni di fatiscenza. Da qui l’idea della cerchiatura, fissata con cunei a contrasto.

È vero che, anni fa, fu ripulito il colossale grifo che sovrasta l’edificio.

Ma era ancora troppo poco. E, soprattutto, mancavano un’operazione di controllo sistematico e una manutenzione programmata.

Ora si è partiti col piede giusto.

Piace constatare che, per rimediare ai distacchi di intonaco, non si è proceduto a toppe e rammendi, ma si è optato per la completa rimozione e il dovuto rifacimento, come cerchiamo di documentare in gallery.

Quel palazzo è carico di storia e intriso di forte identità, di così grandi voleri e valori di quanti ci hanno preceduto, che sarebbe veramente colpevole non provvedere al suo corretto e dignitoso mantenimento.

Prefettura, Provincia, Sala consiliare, affreschi e decori… sono tutti elementi d’arte e cultura, oltre che funzioni da tutelare. A memoria presente e, soprattutto, futura.

(Foto Sandro Allegrini)