INVIATO CITTADINO Palazzo della Penna chiude provvisoriamente i battenti

Periodo decisamente nero. Quando il fiore all’occhiello della cultura cittadina si trova, ex abrupto, senza gestore.

Il fatto è che Munus alla Penna era in prorogatio. E sembra che la situazione della Società romana sia tutt’altro che serena.

Intanto sarà necessario rifare l’assegnazione daccapo. Ma saranno inevitabili 15 giorni di chiusura. “Poi – assicura Varasano – servizi essenziali fino a nuova gara”.

Certo che questa tegola cade in testa alla città proprio nel momento in cui le presenze turistiche, Umbria Jazz e quant’altro, giustificherebbero una presenza vigile ed efficiente.

Oltre alla Penna, navigano in acque tempestose la Cappella di San Severo e il complesso di San Bevignate.

A gestire questi servizi, dal 2017, è la società romana Munus che venerdì scorso ha inviato una pec comunicando il recesso. Dichiarandosi nell’impossibilità di garantire il servizio.

Complessivamente, sono una decina i dipendenti coinvolti. Che riscuotono la solidarietà dell’intera civitas perusina.

La crisi investe anche la gestione di San Francesco al Prato. Complesso di pregio che ha dovuto subire una serie di colpi di maglio, fino a diventare un caso. Costituisce, da anni, un argomento divisivo tra le forze politiche rappresentate nella Sala del Malconsiglio. Non senza ragione. Grazie anche all’accumulo di ritardi, dovuti pure a una serie di circostanze sfortunate.

In attesa di come andrà a finire, un’amica suggerisce di tentare un approccio con lo Studium.

L’Ateneo non potrebbe essere oggetto di una richiesta di collaborazione? Se non per la gestione diretta, almeno in forza un protocollo che prevedesse un sostegno in termini di personale dotato di specifiche competenze.

Potrebbe essere un’idea non “malvagia”. Sentire cosa ne dice il Magnifico.