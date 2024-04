INVIATO CITTADINO Ostie rubate, a volte (i ladri) ritornano

Un fenomeno che si ripete. È accaduto e accadrà ancora. Si verifica nelle chiese un po’ discoste dall’attenzione e dalla frequentazione dei fedeli.

Palmare è l’esempio della chiesa al cimitero nuovo di Monterone, peraltro dedicata alla Madonna delle Grazie (da domani un paio di nostri servizi esclusivi).

Lo scopo è quello di utilizzare le particole consacrate per rituali da messa nera e simili. Esiste un commercio fiorente: dove c’è la richiesta c’è l’offerta.

Anche in piazza San Pietro (in epoca pre-pandemia), quando si distribuiva la Comunione, dato che qualcuno prendeva l’ostia in mano e poi la insaccocciava, passò la disposizione di verificare che fosse materialmente assunta dai fedeli.

Ieri come oggi (la cronaca insegna), c’è gente che – pur disprezzando la religione – pare non possa far a meno di ostie consacrate per utilizzarle a fini sacrileghi.

Da qui l’assalto a rubare particole a scopo di lucro. Per farne, appunto, commercio.

Ma chi le ruba non è usualmente l’utente finale.

Che fare? Oltre a compiere cerimonie riparatrici, celebrare liturgie penitenziali, organizzare gruppi di preghiera. La soluzione è semplice. E non nuova.

Ricordo come si comportava monsignor Elio Bromuri quando celebrava alla Cappella universitaria di Palazzo Murena.

Una strategia di assoluta semplicità. E infallibile.

Il metodo don Elio. Nel corridoio centrale veniva collocato un cestino nel quale si appoggiavano le ostie non consacrate.

I fedeli che intendevano accedere alla comunione prendevano (con delle pinzette) un’ostia e la conferivano su un piccolo vassoio.

A un certo punto della messa, un fedele portava all’altare e consegnava al sacerdote le ostie destinate alla Consacrazione.

Dopo di che, si procedeva normalmente. Al momento della Comunione si accostavano coloro che avevano manifestato l’intenzione apponendo l’ostia non consacrata sul vassoio.

Così facendo, non una sola volta don Elio ha lasciato in Cappella un’ostia consacrata.