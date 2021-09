INVIATO CITTADINO Via delle Cantine. Bene l’orinatoio, ma nessuno lo pulisce

Il liquido maleolente arriva in via Baldeschi

Via delle Cantine. Bene l’orinatoio, ma nessuno lo pulisce e il liquido maleolente arriva in via Baldeschi.

Le strutture non basta farle… c’è la seccatura del manutenerle. E, se non c’è manutenzione, aumenta il disagio a carico dell’olfatto e dell’igiene. E lo spettacolo, agli occhi della gente, è semplicemente scandaloso.

I residenti hanno chiamato l’Inviato Cittadino. Che ha verificato come la situazione sia esattamente quella rappresentata dai segnalatori.

Effettivamente, la ceramica straborda di orina e il liquido maleodorante scorre in discesa.

Uno spettacolo deprimente. Ci dicono anche che le deiezioni solide di qualche sciamannato stiano lì da settimane. Senza che nessuno si periti di pulire. Documentare fotograficamente sarebbe di pessimo gusto. Ma la situazione è talmente compromessa che c’è chi sostiene sia meglio chiudere quel (dis)servizio.

A chi tocca il compito? Il Comune non fa certamente questo servizio in proprio e deve aver necessariamente delegato qualcuno.

Che il delegato, se c’è, batta un colpo. E, se è tenuto, adempia ai propri compiti.