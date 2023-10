INVIATO CITTADINO Onore e gloria ad Adriano Piazzoli, Baiocco d’Oro del Comune di Perugia e ‘sindaco onorario’ del Borgo d’Oro

Nei suoi magazzini di corso Garibaldi e in casa, in via della Cometa, conserva testi e immagini, fumetti e albi, cartoline, francobolli, dischi e manifesti. Frammenti di storia e costume della nostra città.

(Foto Sandro Allegrini)

Prima la consegna del Baiocco da parte dell’assessore Leonardo Varasano, in rappresentanza dell’Amministrazione municipale. Venerdì 29 settembre, in occasione della ricorrenza di S. Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato in Perugia.

“Attraverso il collezionismo ha saputo condividere e custodire una parte importante della memoria della città”, recita la motivazione.

Contestualmente, l’inaugurazione della grande mostra, in San Matteo degli Armeni, con la complicità del bibliotecario Gabriele De Veris. Emblematico il titolo “Indovina che!”, l’intercalare con cui Adriano punteggia le interlocuzioni con amici e conoscenti.

Poi la cena dei borgaroli presso il cortile del Penna Ricci, in via Lucida 10.

Ma le sue attività di divulgazione non finiscono mai. Se è vero che si prepara a una conversazione presso l’Associazione Porta Santa Susanna in via del Tornetta.

E, il prossimo 10 novembre, alla Biblioteca di San Matteo, una conferenza, con slide, sul tema “Fine Ottocento e primo Novecento a Perugia”, fra illuminazione elettrica, acquedotto e tram introdotti dal sindaco “modernizzatore” Ulisse Rocchi. E documenti con le visite di Mussolini e Badoglio a Palazzo Gallenga, l’Università per Stranieri, fondata dal mitico Astorre Lupattelli.

Insomma: tante attività in corso e in previsione. Perché, per l’ultraottantenne Adriano, la vita è ancora fatta di progetti. Più che di bilanci.