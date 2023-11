INVIATO CITTADINO Onaosi e preoccupazioni dell’Associazionismo elcino. Attenti alle insidie!

Ricorda Michele Chiuini, presidente di Elce Viva: “Da tempo Elce Viva ha richiesto al Comune e alla Regione di intervenire affinché si impedisca che un fiore all’occhiello di Perugia diventi un’area dismessa, con tutti i problemi che ne conseguirebbero”.

Occasione preziosa a portata di mano. Ci troviamo oggi di fronte ad un’occasione da non perdere, che farebbe rifiorire quest’area dell’Elce, invece che deprimerla o, peggio, abbandonarla senza poter intravvedere prospettive future.

I tanti pericoli dell’inazione. “Si sta delineando una situazione grave¸ poiché si tratta di un’area molto grande non utilizzata”.

Vigilanza sì, ma con quali insidie? Anche se L’ONAOSI ne ha assicurato la sorveglianza h 24, l’abbandono a se stessa dell’enorme struttura può divenire un problema per la sicurezza.

Il quartiere ne sta già risentendo in negativo. Ma non solo (mancanza di) sicurezza. Lo stato di abbandono, che pare irreversibile, sta già influendo negativamente sulle attività economiche del quartiere. Per effetto del venir meno della presenza studentesca legata all’Istituto.

Problema non solo elcino, ma cittadino. “Il problema è molto serio e non riguarda solo il quartiere di Elce, ma tutta la città. Anche considerando la storia dell’ONAOSI che, da più di centoventi anni, è legata alla città di Perugia”.

Guardando (con nostalgia) al passato. L’Opera, infatti, è stata eretta come Ente Morale con la denominazione di “Collegio convitto per i figli orfani dei sanitari italiani” con Regio Decreto del 20 luglio 1899, che ne ha approvato lo statuto organico.

Una storia che si dipana tra punti di forza unanimemente riconosciuti. In un secolo e un ventennio di vita, l’interazione tra l’ONAOSI e la città è stata costante e costruttiva. Dialogo che ha coinvolto non solo le istituzioni, ma che è consistito in un rapporto stretto tra i cittadini e i convittori.

Tanti i convittori diventati cives perusini di persuasa appartenenza. Ne è testimone la scelta di molti ragazzi di rimanere a Perugia anche dopo la conclusione degli studi; molti di questi ex convittori hanno raggiunto alti livelli nella loro vita professionale.

Molti continuano a seguire l’Onaosi attraverso Caduceo. Il legame e il senso di appartenenza, radicato e sentito, sono testimoniati dall’operato dei componenti dell’associazione Caduceo, i quali tanto si danno da fare per far sì che il legame tra ONAOSI e Perugia non si interrompa. Auspicando che, al contrario, questa stretta relazione si rafforzi, riallacciandosi al passato e aprendosi alle innovazioni, corrispondendo alle necessità presenti e future delle nuove generazioni.