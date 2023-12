INVIATO CITTADINO Onaosi a Perugia. Una schiarita su progetti e intenzioni nell’interesse della città

Ne parliamo con Marina Onorato, punta di diamante della Caduceo. Il cui progetto è stato fatto proprio a livello decisionale.

Dichiara: “Siamo molto soddisfatti che il progetto di riorganizzazione dell’Elce, presentato della Caduceo a settembre, sia stato condiviso e approvato”.

Quali le determinazioni che motivano questa soddisfazione?

“Dopo la demolizione dell’attuale collegio, verrà edificato un centro congressi con sale studio, un collegio universitario per circa 60 posti e sarà infine valutata la vendita o permuta della attuale amministrazione per ricostruirla più ridimensionata ad Elce”.

Quale la previsione per parco e strutture sportive?

“Le strutture sportive ed il parco saranno rimessi a nuovo. Il nostro progetto prevedeva anche una variazione della viabilità che al momento non è prevista, ma riteniamo che, in corso d’opera, tale modifica si possa valutare con le istituzioni comunali. Costo previsto, circa 20 milioni di euro [ci si riferisce all’ampliamento della zona in adiacenza ai semafori di viale Antinori e alla realizzazione di una comoda rotatoria che abbrevierebbe i tempi di percorrenza in questo collo di bottiglia all’entrata/uscita dal quartiere Elce].

Resterà a disposizione uno spazio importante di cubatura utilizzabile, vero?

“Rimarrà uno spazio ampio edificabile che l’Onaosi può mettere a disposizione delle istituzioni universitarie (Adisu e Università per Stranieri) che vorranno edificare altri collegi universitari”.

Con evidenti le ricadute economiche e civili per l’Elce. Quale la sorte prevista per la Cupa e Montebello?

“Il coinvolgimento delle due Università costituirebbe una ottima sinergia per ripopolare Elce di studenti universitari. Onaosi non può realizzarne più di quelli previsti, poiché avrà a disposizione altri posti presso il collegio della Cupa dove rimarranno il prestigioso Collegio di Merito, i collegiali (minorenni) e parte di altri universitari. Quando ciò sarà terminato (fine 2027), Montebello verrà svuotata degli attuali universitari e destinata ad altro (vendita… RSA sanitari…)”.

Vendere per fare cassa o uso razionale e redditizio del patrimonio Onaosi?

“In vendita via della Cupa (attualmente non utilizzata) e i rimanenti immobili di Montebelllo. Si chiude il cerchio di una razionalizzazione obbligata dell’intero patrimonio immobiliare dell’Onaosi a Perugia, in linea con quanto da noi ripetutamente sollecitato”.

La presenza studentesca fra i travertini della Vetusta è oggettivamente diminuita e occorre prenderne atto.

“Perugia, attualmente, conta una presenza universitaria numericamente ridimensionata rispetto al passato. Non stiamo qui a indagarne le responsabilità. L’ONAOSI è nata e rimarrà centralmente sempre a Perugia, ma è un ente nazionale. Che deve, con lungimiranza, ampliare l’offerta anche in altre sedi italiane”.

Quali?

“Padova, Pavia, Torino, Bologna, Messina, Milano sono già funzionanti da decenni. Oggi è giusto che venga potenziata la sede di Milano, la più richiesta dal mondo universitario onaosino. Per tale motivo, abbiamo condiviso la proposta del Consiglio di Amministrazione di impegnare circa 15 milioni di euro per l’acquisto, a Milano, di una sede definitiva. Dato che l’attuale è in affitto e risulta insufficiente per soddisfare tutte le richieste”.

Di quale consistenza è l’impegno economico per l’Ente?

“L’ impegno economico complessivo dell’Onaosi è quindi molto importante, ammontando a circa 35 milioni di euro”.

Una diminutio per Perugia?

“Siamo molto contenti di essere riusciti a ribadire, nei fatti, la centralità di Perugia per l’ONAOSI, da contemperare e armonizzare col respiro Nazionale dell’Ente”.

Quale atteggiamento di risposta vi aspettate dalle Istituzioni locali?

“Ci aspettiamo che le Istituzioni locali che hanno condiviso ed approvato questo grande sforzo dell’Onaosi a Perugia siano di sostegno ed aiuto nella realizzazione di un progetto che darà lustro alla città tutta”.

Crede che questa posizione dell’Associazione Caduceo verrà accettata e condivisa dagli iscritti?

“L’Associazione, costituita da ex allievi, da sempre a difesa e a sostegno dell’Onaosi e della sua centralità a Perugia, può ritenersi più che orgogliosa e soddisfatta per quanto votato all’ unanimità nel recente Comitato di indirizzo del 17 dicembre”.

Ai posteri, ai membri della Caduceo, alle Istituzioni, agli elcini, ai perugini tutti… l’ardua sentenza.