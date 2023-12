INVIATO CITTADINO Oggi la casa natale di Sandro Penna è contrassegnata da una lapide che ne riporta il distico più bello

A margine della Mostra “Un mare tutto fresco di colore”, alla Galleria Nazionale dell’Umbria (6 ottobre 2023-14 gennaio 2024)

Anche se scoperti in ritardo da tanti concittadini, il nome e la poesia di Sandro Penna sono riaffiorati alla memoria o (nella maggior parte dei casi) alla conoscenza della sua figura. Bistrattata, umiliata, ostracizzata. Meritevole di un riconoscimento, sebbene postumo. Dopo l’accreditamento del gotha della critica internazionale.

Sono diversi i memo che lo mantengono vivo. Alcuni meritevoli, altri… da dimenticare.

Una NON STRADA Sandro Penna. Tra le iniziative da dimenticare, si annovera di certo l’intestazione di una strada alla periferia perugina, a S. Andrea delle Fratte, nella zona industriale di San Sisto. Un percorso squallido, punteggiato da magazzini e rimesse, tanto da far dire al poeta Walter Cremonte: “Non c’è neanche una casa, nessuno che possa dire ‘Abito in via Penna’. In fondo allo stradone, un prato rinsecchito che non sai se chiamare campagna”. Parole che sottoscrivo.

La meravigliosa biblioteca Sandro Penna, bella e originale. Sempre a San Sisto, la volle il sindaco Renato Locchi: un grande fungo rosa, progettato dall’architetto Italo Rota. Sebbene stravagante (e con qualche problema di infiltrazioni), è ben dotata e ampiamente frequentata da adulti e scolaresche. Ubicata in prossimità del teatro Brecht, il “teatro del popolo”, voluto da Locchi dopo quello dei Nobili (il Pavone) e dei Borghesi (il Morlacchi). Fece tris col Minimetro, tra le realizzazioni del sindaco “burbero, ma buono”.

Oltre al celebrato Convegno del 1990 (Epifania del desiderio, con atti di vaglia, motori: Roberto Abbondanza, Maurizio Terzetti), nel centenario dalla nascita sono state realizzate varie iniziative, anche con le scuole, di conoscenza e approfondimento.

L’ammirazione di Elio Pecora, il rammarico di Roberto Deidier. Quando comunicai a Pecora le risultanze delle mie ricerche circa la casa natale del poeta, se ne professò ammirato (e lo scrisse in una dedica in gallery). Per parte sua, Deidier, che aveva passato ben 27 anni sopra le sudate carte del poeta, e che aveva appena pubblicato il Meridiano Mondadori, quando ebbi a consegnargli l’estratto, si rammaricò di non aver potuto citare in bibliografia il mio lavoro, essendone venuto a conoscenza successivamente. Per quanto mi riguarda, sono contento di aver prestato questo servizio alla memoria di Penna e alla città. Tanto mi basta e mi gratifica.

Tornando alle iniziative, voglio ricordare una mostra d’arte con disegni di Vittoria Bartolucci (unica vincitrice, per be due volte, del Premio Sandro Penna) ispirati alla poesia del poeta perugino.

Il volume Penna sei volte, con la traduzione di alcune liriche penniane in francese, inglese, tedesco, portoghese, spagnolo. Legato alla scuola in cui Penna aveva conseguito il titolo di ragioniere, quando ancora l’Istituto era ospitato nei locali di San Francesco al Prato.

Dopo la rivelazione della casa di nascita, il top della targa in via Mattioli 17. Dopo una serie di articoli a mia firma, usciti sul Corriere dell’Umbria, e la mia nota sul “Bollettino della Deputazione di Storia Patria dell’Umbria” (2007) si decise, col persuaso appoggio dell’allora assessore alla Cultura del Comune di Perugia Andrea Cernicchi, di apporre una targa sulla casa natale. Siccome – more solito – la pecunia mancava, chiamammo in causa l’Università per Stranieri che finanziò il progetto. Un merito – per così dire – di contributo economico. Ma anche morale, col persuaso sostegno dell’allora direttore dell’Istituto di Culture Comparate, l’amico Norberto Cacciaglia. Che, diversamente da altri, collaborò al reperimento dei fondi e non si vestì delle piume del pavone, ma se ne stette discretamente in disparte. Era il 12 giugno 2017, ricorrenza della nascita (con un anno di ritardo), quando fu scoperta la targa commemorativa.

La targa, com’è, quanto misura, cosa c’è scritto. Il manufatto in travertino misura cm. 70*49, con numeri e lettere marcate con vernice nera. Riporta le date di nascita e di morte, insieme ai nomi dei soggetti (pubblici) proponenti e finanzianti l’iniziativa.

Il distico più bello, o quello che al sottoscritto parve tale. Chiesi che venisse inciso il distico struggente che recita Io vivere vorrei addormentato / entro il dolce rumore della vita. Nell’occasione il poeta Paolo Ottaviani, bibliotecario di Palazzo Gallenga, e Gianfranco Bogliari, docente UniStra, lessero delle liriche penniane, sotto un cielo mesto e piovoso, in sintonia con la pagina discreta e umbratile del poeta.

La mostra in atto “Un mare tutto fresco di colore”, alla Galleria Nazionale dell’Umbria, costituisce la degna conclusione del progetto di diffusione e valorizzazione della figura e della pagina di Sandro Penna.

Omaggio postumo dovuto. Ed è per questo che mi è piaciuto rinverdire alcuni ricordi, su personaggi ed eventi probabilmente ignoti ai più. E farne omaggio ai perugini che hanno l’obbligo culturale, civile (stavo per dire morale) di sapere chi è Sandro Penna. Con la sua pagina luminosa e numinosa. Un modo per rendergli giustizia. Dopo tanti torti ricevuti dalla città vuota. “Vuota” – almeno per lui – di comprensione e apprezzamento. Se non postumo. Come spesso accade ai grandi. Nelle vicende umane, sopra questo pianeta.

APPELLO A LETIZIA COPPOTELLI. Carissima nipote di Penna, donna colta, raffinata e sensibile, Perugia ti chiede di lasciare nella città natale i materiali della mostra e quant’altro. Sull’aspetto economico si può trovare un’intesa. Sarebbe un gesto di alto valore simbolico e morale. Aspettiamo un sì.

(Foto Sandro Allegrini)