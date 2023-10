INVIATO CITTADINO Oggi, 2 ottobre 2023, è la festa dei nonni (15 milioni di persone in Italia)

Se ne attribuisce l’idea alla casalinga del West Virginia, Marian Mc Quade.

La donna, capostipite di una numerosa famiglia, iniziò a propagandare l’iniziativa nel 1970, ma ci pensava fin dal 1956.

Toccò all'allora Presidente americano, Jimmy Carter, proclamare ufficialmente la festa nazionale del Grandparents Day, celebrata la prima domenica di settembre dopo il Labor Day.

La Festa, nei Paesi Bassi, fu associata al dono di una piantina, a ribadire un legame educativo importante e vitale.

In Italia, la Festa cade il 2 di ottobre, in coincidenza con la data in cui la Chiesa celebra gli Angeli.

Fu istituita nel 2005 dal Parlamento che ha l’ha riconosciuta ufficialmente, accanto a quella della mamma e del papà.

Esiste anche un premio annuale, consegnato dal Presidente della Repubblica al nonno e alla nonna d'Italia.

In America, ma ormai anche in Italia, la scuola organizza manifestazioni volte ad instaurare un sano rapporto educativo tra nonni e nipoti.

Nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, è comune invitare i nonni a raccontare le storie personali, familiari e professionali del loro tempo.

In Francia le nonne vengono festeggiate separatamente dai nonni. Orgoglio femminile?

Proprio a proposito di età, propongo la poesia di Claudio Spinelli che ben si adatta al tema. È giocosa, ma esprime delle verità.

QUAND’UNO SE ’NVECCHIA

Quand’un se ’nvecchia, s’arincojonisce / e nun c’è bono gnente: tocca stacce. / Certo, ’sta cosa ’n po’ te ’nfastidisce, /gni modo è mèj’ cussì che ’nn arivacce! // Ché ’n fondo, si stè bene, la vecchiaia / Miha ’nn è vero che dà tante noje: / basta che ’l Padreterno nun se sbaja / de fatte passà j’anni e no le voje // ché sinonnò c’è da murì acorate / a sta’ a guardà ’n tra mezz’a ’st’ abondanza / quilli che magnon giù mò j’adannate / e tu a spluccà sì e no quil che ciavanza.

NOTERELLA AUTOBIOGRAFICA. Avendo fatto l’insegnante per parecchi anni, posso vantare una certa consuetudine con la Festa dei Nonni. Eravamo soliti, infatti, invitarne qualcuno (dei più svegli, s’intende!) per raccontare agli studenti ciò che accadeva al tempo loro: casa, scuola, famiglia, amori, lavoro. Oggi sono nonno anch’io. Ma confesso che ho sempre declinato le richieste degli insegnanti dei miei sei nipoti. Preferisco i progetti ai bilanci. Anche se - come diceva il Mattatore - sono consapevole di avere un grande futuro… dietro le spalle.