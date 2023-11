INVIATO CITTADINO Oggi, 2 novembre, si visitano le tombe dei nostri cari… ma anche le necropoli

L’iniziativa, offerta all’L’Ipogeo dei Volumni (via Assisana, 53, Ponte San Giovanni), ha per titolo “Di memoria in memoria”.

Una buona occasione per legare il ricordo di chi ci ha lasciato alla memoria di quanti ci hanno preceduto di secoli. Lasciando, se non “eredità d’affetti”, certamente un patrimonio di cultura e identità che sarebbe colpevole trascurare.

Anche il filosofo nonviolento Aldo Capitini, nel suo Perugia (da me ripubblicato in occasione del quarantennale dalla morte) esalta lo Sperandio e i Volumni come luoghi di continuità. Confermando la propria tesi della “compresenza dei morti e dei viventi” a lui molto cara.

L’apertura in orario 9:00-13:30. Prenotazione necessaria allo 075 597969.

Col tempo cane della giornata odierna, la visita – in luogo protetto e ricco di seduzione – costituisce un deciso stimolo a rispondere all’invito.