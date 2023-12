INVIATO CITTADINO. Oggi, 13 dicembre, è Santa Lucia

La scienza attribuisce invece il primato al solstizio d’inverno che cade il 21 dicembre.

L’equivoco è legato alla circostanza che il 13 dicembre del 303/304 è, appunto, il dies natalis della Santa, ossia il giorno del martirio. E da lì è nata la confusione.

PERUGINERIE. I Perugini amano la santa, tanto da averle dedicato il nome di un quartiere (quello dove quest’anno è stato posizionato il bel presepe di Francesco Quintaliani).

In piazza Piccinino c’è la chiesa della Compagnia della Buona Morte, che faceva parte in origine della parrocchia di Santa Lucia.

In via Baglioni, c’è una bella chiesa del Duecento, restaurata nel Settecento, dedicata alla santa. Al suo interno opere del Carattoli, di Francesco Appiani e di Carlo Spiridione Mariotti, cantore della vita perugina. La tela sull’altare, di Giulio Cesare Angeli, presenta Vergine, Bambino e santa Lucia con sant’Ivo, patrono di avvocati e magistrati.

Non sono passati molti anni (il riferimento è alla chiusura del 1997, legata ai danni degli eventi sismici) da quando i fedeli della santa protettrice della vista accorrevano in via Baglioni, il 13 dicembre di ogni anno, con torce e candele da benedire. E sistemare poi, sul camino o in un altarino della cucina.

Una pari devozione, per la stessa finalità, era riservata alla Cappella del Santo Anello, in cattedrale, in occasione delle calate, quando venivano dagli Abruzzi gruppi di pie donne e ipovedenti a rinsaldare il rapporto di protezione di Lucia. Era anche praticata una processione con fiaccole dal chiaro significato allegorico.

La tradizione perugina riferisce che a proteggere la vista valga dunque la preghiera alla Vergine davanti alla Cappella del Santo Anello in cattedrale.

Così come esiste memoria del culto in quella che si chiamava Santa Lucia Sobborghi, una chiesa vecchia (al discesone) e una nuova (al piano, oltre il laghetto) di Santa Lucia, già detto Spagnoli. Si staccò dalla parrocchia di Sant’Andrea in Porta Santa Susanna nel 1920.

Come riferimento letterario, ricordo che nella Divina Commedia è la Vergine Maria a chiamare Santa Lucia perché si rechi da Beatrice a pregarla di tutelare il viaggio di Dante. E lo stesso poeta sarebbe stato assistito dalla protezione della santa per guarire da un male agli occhi.

L’agiografia narra che a Lucia furono cavati gli occhi durante il Martirio, ma il Signore glieli restituì immediatamente.

Un proverbio meteorologico recita “Per Santa Lucia la neve è pla via”, ossia nevica o… si prepara a farlo.

Tradizione vuole che Santa Lucia sia protettrice di oculisti, ottici, ciechi e ipovedenti. Perfino degli scalpellini. E la motivazione è riconducibile alla possibilità che frammenti di pietra potessero finire negli occhi.

Quanto alla protezione degli elettricisti, il legame risiede nel fatto che, grazie all’impianto da loro realizzato, si accendono le luci di casa.

Informazione di servizio. Oggi pomeriggio, alle 18:00, alla Chiesa dei santi Stefano e Valentino, in fondo a via dei Priori, il Circolo Bonazzi terrà la consueta cerimonia di Santa Lucia, conversazione di cultura con le Bonazze (le socie) che sfilano con la candela. Bene fanno soci e familiari a tener viva una tradizione che fa capo al nostro immenso, indimenticabile Franco.