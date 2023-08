INVIATO CITTADINO Oggi, 10 Agosto, a Perugia si celebra la Festività di San Lorenzo martire

Ci si chiede perché mai al santo spagnolo, martirizzato a Roma, sia intestata la chiesa cattedrale di Perugia. Misteri “gaudiosi”.

Quel simbolo della gratella ricorre in tutta la città e anche in località minori. Si pensi alla Rabatta, già proprietà dei canonici della cattedrale. Ma anche sugli architravi della Vetusta, un po’ in tutti i rioni, e specialmente alla Conca.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)

Brindisi e stelle cadenti. Il 10 agosto, insieme alle scintille di stelle, metafora di braci ardenti, si brinda un po’ dappertutto, con calici colmi di vino. Si pensi all’ormai classica torgianese “Calici di Stelle”.

Le lacrime di San Lorenzo. Per contrasto, come ricorrenza dolente, torna in mente la poesia di Giovanni Pascoli, che rievoca l’attentato in cui – proprio il 10 agosto 1867 – morì il padre Ruggiero, quando il ragazzo aveva solo 12 anni. Appunto il poeta vede nelle “lacrime di San Lorenzo” (le stelle cadenti) una partecipazione della natura al suo personale dolore.

Ogni stella cadente, un desiderio che si avvera. Forse. Ancor oggi si scruta il cielo terso, in attesa di intercettare qualche stella cadente. Perché tradizione vuole che un desiderio, espresso o mentalmente evocato, si realizzi con certezza (quasi) matematica. Almeno questo si ostina a credere il cuore di innamorati incorrisposti.

L’allusione alla Comunione. Memorabile la frase pronunciata dal diacono nei confronti dei suoi aguzzini “Assum est. Versa et manduca” (‘giratemi e consumatemi’). Quella frase “Sono cotto. Girami e mangia di me!”, allude, in tutta evidenza, alla Comunione Eucaristica.

Le “cotte” sentimentali. Ma c’è chi ha voluto leggervi (banalizzando e spostando le cose sul piano sentimentale) la spiegazione della frase giràtme c so cotto, in riferimento a “cotte” di natura affettiva e sentimentale. Lo si sente dire, con ironia mista a compassione (o invidia?), all’indirizzo di chi è molto innamorato.

La miracolosa liquefazione del sangue. In altra occasione abbiamo ricordato un fatto poco noto. Ossia che nella città di Amaseno (provincia di Frosinone), si conserva un reliquario col sangue del diacono martire Lorenzo. Questa materia, nel dies natalis del santo, si liquefà: un evento simile al più noto fenomeno della liquefazione del sangue di San Gennaro. Se il miracolo si verifica in altre date dell’anno, si ritiene annunci catastrofi: è avvenuto nel caso di guerre, eventi sismici, tragedie.

La graticola in cattedrale e le categorie “protette”. Lo strumento che ricorda il tormento del fuoco compare accanto alla statua, in veste dalmatica, esposta in cattedrale, con in mano la palma del martirio. Pensando al tipo di tortura che lo portò a morte, non è strano che Lorenzo sia considerato patrono di cuochi, rosticceri, pompieri.