INVIATO CITTADINO Occhi a guardia e difesa della sicurezza dei bambini della scuola XX Giugno

Occhio, adulto pervasivo, che ti adocchio. A guardia e difesa della sicurezza dei bambini. Occhi ecologici davanti alla scuola primaria XX Giugno al Borgo Bello.

Una iniziativa che fa il paio con quella dei dissuasori fasciati coi colorati disegni dei bambini. Ad esorcizzare e demonizzare la sosta selvaggia davanti alla loro scuola.

Si completa così (almeno momentaneamente, promettono le combattive signore) una prima fase della loro operazione di (in)formazione del mondo adulto al fine di tutelare ambiente e persone dalla pervasività della motorizzazione di massa malgestita.

(foto Sandro Allegrini)

Ecco in cosa consiste il secondo step dell’operazione.

Fasciare gli alberi prospicienti la scuola mediante una benda di ecologico marroncino, in armonia cromatica con la scorza dei tronchi.

Su quell’ombreggiante sono stati cuciti dei grandi occhi colorati, realizzati in lana con gli uncinetti da parte di signore del Borgo e di Monteluce in efficace sinergia.

Quegli occhi sono stati cuciti uno ad uno con un lavoro paziente e persuaso.

Così domani, lunedì, al rientro a scuola (le artistiche applicazioni sono state posizionate ieri mattina, sabato, a scuole chiuse) i bambini spalancheranno le bocche in stupita ammirazione.

L’operazione susciterà una eco in quel di Monteluce. Le fasce “occhiute” verranno fotografate e riprodotte sopra rotoli di carta adesiva. Queste strisce saranno poi applicate alle vetrine di negozi chiusi e sfitti. Sia nella piazza di Monteluce che nelle zone adiacenti. Il che renderà tutto più colorato e luminoso.

In un quadro di collaborazione tra quartieri. Nella convinzione che, in ogni caso, tocca tenere gli occhi aperti. Bambini e adulti. E come messaggio educativo (alla sana diffidenza?) non è poco.