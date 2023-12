INVIATO CITTADINO Nuovi arrivi al Mercatino dell’Arco Etrusco

Un gruppo compatto, declinato specialmente al femminile, dopo una prima presenza la scorsa settimana, si è presentato col mezzo per la preparazione di prodotti da consumare sul posto.

In offerta, oltre alle classiche creme spalmabili e biscotti, anche i prodotti cosmetici realizzati in olio come base e prodotti assolutamente naturali.

Dicono: oltre a cesti natalizi e quant’altro, offriamo la possibilità di adottare un olivo secolare, contribuendo al suo recupero e alla relativa manutenzione.

A Perugia sono venute col nuovo Food Truck perfettamente attrezzato. Hanno offerto vellutate di zucca, crostini e olio evo, focaccia da farcire con erbe miste ripassate, cavolo rosso stufato in agrodolce, pancetta arrotolata alla piastra. Insomma, qualità e varietà.

Tanto che non sono stati pochi quanti hanno deciso di procedere all’assaggio. E noi tra quelli.