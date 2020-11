INVIATO CITTADINO Si amplia la superficie commerciale a Pian di Massiano

Si amplia la superficie commerciale al Pian di Massiano. Sono all’opera uomini e mezzi della Tini Costruzioni di Pontevalleceppi. Ci troviamo alle spalle della zona Menchetti, dove sono ospitate assicurazioni, banche, negozi di moda. Una zona decisamente fortunata per qualità di clientela e quantità di frequentatori. Ora ci si sta adoperando per l’ampliamento dell’edificato in direzione minimetro.

Si tratta di una costruzione veloce, attraverso strutture metalliche che in seguito verranno adeguatamente tamponate. Superfici ad alto valore aggiunto, che potranno peraltro godere di un ampio parcheggio privato e pubblico in prossimità. Oltre alla vicinanza logistica del minimetro.

A ciò si aggiunga il mega edificio di cohousing il cui completamento è in dirittura d’arrivo.

A breve la realizzazione verrà completata.