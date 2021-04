C’era una volta la Deutsche Bank, oggi in via Oberdan sta per sorgere la stella di Sky

È cosa fatta per l'apertura di un punto commerciale dell'emittente televisiva nei locali ai civici 10 e 12 in centro storico

È cosa fatta. C’era una volta la Deutsche Bank. Oggi, ai civici 10 e 12 di via Oberdan, sta per sorgere la stella di Sky.

Il buon esito dell’operazione è stato assecondato, e garantito, da un ben noto e dinamico immobiliarista del centro storico. Sta di fatto che le chiavi dei numerosi immobili liberi sono concentrate nelle sue mani. Come si dice: “Non si muove foglia che V.S. non voglia”.

Di fatto, a giorni inizieranno i lavori di adeguamento al format che l’azienda esige per i propri esercizi. Abbiamo avuto modo di vedere un rendering veramente strepitoso. Non v’è dubbio che la dinamica via del commercio ne riceverà ulteriore l’appeal. E che i perugini amanti della città proveranno un moto di sollievo nel constatare che quelle vetrine, desolatamente vuote, potranno tornare ad animarsi.

I lavori saranno piuttosto brevi, dato che la trasformazione e l’adeguamento ai prototipi stilistici dell’azienda sono principalmente affidati all’arredamento, in grado di fornire un look decisamente avveniristico e “stellare”, come l’etere nel quale si muove il segnale televisivo.

L’inaugurazione è prevista entro il mese di maggio. Si assicura che l’evento vedrà la presenza delle massime autorità cittadine e un afflusso notevole di pubblico. Buon lavoro. Auguri a chiunque decida di arricchire l’offerta commerciale della Vetusta. Questo l’auspicio dell’Inviato Cittadino e di tutta la redazione di PerugiaToday.