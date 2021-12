INVIATO CITTADINO Nuove aperture in centro storico, grosse novità in via Ulisse Rocchi

Tempus fugit. Da chiesa di San Donato a pizzeria del Baffo… a centro benessere. Grosse novità in via Ulisse Rocchi.

Lavori in corso per una trasformazione radicale: ristrutturazione edilizia e cambio d’uso. Come recita la tabella di cantiere che annuncia anche l’impegno di un importo di quasi 200 mila euro.

C’era una volta la chiesa di San Donato, parrocchia in cui nacque Andrea Fortebracci, detto Braccio. I suoi sostenitori dovrebbero andarci accompagnati dall’amico Franco Mezzanotte, autorevole sostenitore della scoperta. Dopo la laicizzazione, il titolo di San Donato è stato recepito, oltre cinquant’anni fa, dall’attuale chiesa parrocchiale dell’Elce.

In quel luogo di via Rocchi ebbe sede per anni la Pizzeria del Baffo che esercitò l’attività fino alla chiusura pre pandemia.

Quindi l’abbandono dei locali che stavano perdendo appeal. E clienti. Con la crisi della residenzialità e delle presenze commerciali in quello che fu un nucleo significativo della città.

Ora è al lavoro un’impresa che procederà alla trasformazione. Prima la bonifica del luogo, invero un po’ danneggiato dalle acque che saranno adeguatamente incanalate. Ne verrà un Centro Benessere coi fiocchi. Proprio quello che mancava in una location così centrale e prestigiosa.

La parte iniziale sarà costituita da una piccola palestra. Nella sezione frontale verrà addirittura creata una piscina. Insomma: è da accogliere con gioia la rigenerazione di questi locali. Il cui rinnovamento contribuirà non poco a far tornare a nuova vita una via di grande passaggio, anche in ragione della sua vicinanza con l’Arco Etrusco e con l’acropoli.

Ed è bello pensare che questa configurazione potrà essere a disposizione della soprastante struttura di accoglienza Little Italy. Una sinergia reciproca, un elemento di sicuro appeal per la città.