INVIATO CITTADINO Nuova sede, quanto ti Filosofi… Amiamo

Tutti a festeggiare l’inaugurazione della nuova sede (in via dei Filosofi 33/B) di Filosofi…Amo di Francesco Berardi. Presidente, instancabile animatore della vita socio-culturale del quartiere che si dipana tra via dei Filosofi e dintorni.

Francesco, validamente affiancato da un direttivo aperto e propositivo, ha riunito una pletora di entusiasti che nella dimensione del sociale hanno (ri)scoperto il cemento che unisce e rafforza. Vincendo solitudine, isolamento, (auto)emarginazione. E aiutando tutti a capire che fare del bene aiuta a star bene. Anzi, optime.

La sede attuale è intestata al nome e alla memoria dei coniugi Virgilio Chiurchi e Alessandrina Rossi, come proclama una targa apposta a sinistra dell’ingresso. L’utilizzo dell’immobile è legato alla benevola concessione dei numerosi discendenti della famiglia Chiurchi. Ai quali è andato il sentito ringraziamento dei soci.

Una leggera pioggerella ha remato contro, ma la tenda parasole (smentendo il proprio nome) è valsa a bloccarla e consentire ai tanti convenuti di restare fuori, in attesa delle parole di saluto e alla degustazione di panini e torcolo, andati letteralmente a ruba.

Presenti gli assessori Scoccia (cresciuta in zona) e Giottoli, residente nel quartiere. Nessun promo di carattere elettorale, ma appuntamento al prossimo 14 luglio quando si terrà la Festa di Filosofi &Friends, la cui data è fissata, chiunque sia in sella nel governo della città.

Benedizione (sparguolata, alla perugina, lingua in cui l’aspersorio è definito spàrguolo, in quanto “sparge” acqua) del parroco don Pietro Ortica che invita a rivolgere una preghiera alla memoria di quelli che ci hanno preceduto. E recita una Ave Maria, in venerazione della Vergine cui è intestata la parrocchia di Santa Maria di Colle.

Poche parole che costituiscono l’elogio dell’accoglienza e della diversità “che non è una limitazione, ma una ricchezza”. In linea col magistero di Papa Francesco.

Prova provata è costituita la presenza di una rappresentante della comunità peruviana con cui l’Associazione mantiene una solida e affettuosa collaborazione.

Berardi dà lettura di un messaggio del vescovo Ivan Maffeis che era già venuto a visitare la chiesa e la sede appena inaugurata. Felicitazioni e auguri del presule.

Consumati in abbondanza non pane e pesci della fabula evangelica, ma panini con porchetta, torcolo e vino. Prelibatezze preparate da Massimo Palomba, ex titolare del celebrato negozio “Il meglio”. Insieme a un ricordo di un nostalgico “come eravamo”. Quando, oltre mezzo secolo fa, aprì bottega in questo luogo.

Legato alla presenza e alle finalità di Filosofi…Amo, l’annuncio che la prossima domenica delle Palme è prevista in parrocchia un’agape fraterna cui potranno partecipare quanti ne segnaleranno la volontà.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)