INVIATO CITTADINO Novità “luminose” a Fontivegge

Un bell’effetto luminoso, non v’è dubbio. Con un occhio di riguardo anche alla sicurezza.

Sotto le sedute della “galleria” di collegamento tra la Stazione FS e il terminal bus al Minimetro sono comparse delle strisce di luce.

Si tratta di un provvedimento che eccede i limiti dell’estetica per configurarsi come elemento aggiuntivo di sicurezza.

Non era infrequente osservare, sopra quel supporto, delle persone distese con a fianco bottiglie di vetro, potenzialmente usate come corpi contundenti, in una zona a forte tendenza conflittuale.

Ora, con una miglior visibilità, cresce probabilmente anche la tranquillità.

Peraltro, onde evitare la vista di occupanti distesi su quel supporto, si dice che verranno istallati dei braccioli che delimitino gli spazi mo’ di poltrona.

Si farà, insomma, quanto è necessario per restituire immagine e sostanza a una zona ad elevata criticità.