INVIATO CITTADINO Non si spegne, in città, la diatriba su Grifi e Fasci al Mercato

Sembrava una questione risolta. Ma, come si dice, la polemica è figlia della politica.

Giorni fa, in riposta all’interrogazione Croce-Bistocchi (Ipp e Pd), la posizione della maggioranza di cui riassumiamo le linee.

Quei fasci littori sulle travi del lucernaio verranno coperti.

Non se ne sono ancora definite le scelte tecniche. Ma si farà.

Ma nessuna rimozione. Che sarebbe, peraltro, antistorica. Verranno, come dice la Soprintendenza, restaurati.

Tenendo conto del fatto che la Commissione, appositamente creata nella primavera 2022, si espresse consigliandone non la liquidazione, ma, in qualche modo, la copertura.

La Giunta si era adeguata, facendo propria quella risoluzione.

Dunque: i Grifi e i Fasci restano ma non si devono vedere.

Caso mai, renderli “ispezionabili”, per motivi di ricerca o di studio.

Ora l’opposizione torna all’attacco per sapere chi dovrà farsi carico dell’operazione di obnubilazione.

Se, insomma, l’onore/onere competa al Comune o alla concessionaria. Che avrà in carico il Mercato per tre decenni.

Provvederà la società Destinazione cioccolato srl (che si prepara a realizzare la Cittadella del cioccolato… eccellente scelta) o altri?

Prima o dopo l’adeguamento degli spazi alle necessità di carattere espositivo?

Quali le linee che si seguiranno?

Soldi, tecnici, criteri e fasi di realizzazione faranno capo al Comune? Oppure l’Amministrazione passerà la patata (ancora calda) ai concessionari?

Insomma: prima o dopo l’affidamento degli spazi e della loro riapertura al pubblico?

Ha dichiarato l’assessore Giottoli che verrà rispettato l’impegno assunto dalla Giunta comunale “di togliere dalla vista entrambi i dipinti con fasci littori e grifi”.

In modalità “percorribili”. In che modo? La risposta suona “secondo le modalità che si riterranno percorribili, evitando ovviamente il danneggiamento e rendendo possibile l’ispezione per motivi di studio e manutenzione”.

Ma la questione è tutt’altro che dettagliata. Una cosa è comunque certa: i dipinti verranno obnubilati “il giorno stesso dell’apertura ufficiale del cantiere attraverso una soluzione tecnica esteticamente idonea che verrà condivisa con il Comune di Perugia”.

Commentano gli interroganti: “Non toccava a Giottoli, bensì a Scoccia che ha la delega giusta per trattare la questione”.

C’è chi sibila che la candidata a sindaco del centro-destra abbia volutamente evitato di intervenire su un questione ritenuta scivolosa.

Chi vivrà vedrà.