INVIATO CITTADINO Non esistono solo gatti famosi e cliccati nel web… Ecco, noi, per esempio

Oltre alle star di Instagram, ci sono anche i mici che conducono un’esistenza umbratile e discreta. Come quelli che convivono con una grande artista della penna e del pennello, del bulino e dell’incisione.

Allieva prediletta di Padre Diego Donati, scrittrice in prosa e in poesia, ritrattista di vaglia con la tecnica dell’olio e dell’acquerello (in cui eccelle, insieme a pochi altri artisti, come Luciana Bartella), Serena si è acquistata fama meritata per la sua straordinaria versatilità.

Oltre alla pubblicazione, come autrice, di volumi di poesia e di racconti, ha illustrato decine di libri, da quelli di Bruno Dozzini a quelli di Francesco Curto, fino a tante pubblicazioni dell’Accademia del Dónca (suoi gli interni e le copertine di tutta la serie dell’Officina del Dialetto e quelli di Perugia, di Aldo Capitini) e di tanti poeti locali e nazionali.

Una sua passione ben nota è quella dei felini. Ne ha avuti (non uso, di proposito, il verbo “possedere”) tanti. Ma è impossibile dimenticare la sua gatta Sara, esemplare felino di rara intelligenza cui, come si dice, “mancava la parola”. Ma anche questo non è vero perché Sara riusciva a comunicare egregiamente con gli umani, manifestando loro affetto o broncio, compiacimento e gelosie.

Oltre a quelli “di casa”, Serena si prende cura di una colonia di gatti i quali girellano nel suo giardino. All’ora giusta, i furbi e golosi felini si avvicinano, ben sapendo di trovare carezze e generi di conforto.

Serena, il cui cognome evoca una indiscutibile vocazione animalista, è fatta così. Si cura dei gatti propri e di quelli homeless. E ci manda le due foto in pagina, delle gatte Melissa e Mimì. Che sembrano dire: “Caro lettore, guarda che ci sono anch’io!”. Per la serie… saranno famose?