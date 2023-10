INVIATO CITTADINO Nasce il Circolo San Donato, emanazione di Elce Viva e Oratorio

Vincere il degrado, combattere l’isolamento, evitare di far la muffa davanti al televisore.

Questi gli obiettivi dichiarati di un manipolo di elcini che si sono incontrati nel teatro sottostante la chiesa e tornato a nuova vita dopo gli interventi di riqualificazione e messa norma.

Ora in quel luogo (in attesa del recupero della storica palestra che vide i trionfi sportivi e ricreativi di un tempo) si fa ginnastica morbida e ci si incontra. Ma non basta.

Tanto che, tra una fetta di torcolo e un vinsantino, la vicepresidente di Elce Viva, professoressa Rita Floridi, con la complicità del dottor Giampaolo Asdrubali (ex vicepresidente Onaosi) e il solido appoggio di Elda Fagioli, coadiutrice del parroco Riccardo Pascolini, hanno convocato un buon numero di persone potenzialmente interessate alla creazione di questo Circolo che intende porsi come luogo di incontro e viva socialità.

Per fare cosa? Si accettano proposte. Intanto si declina l’obiettivo: vincere la solitudine. C’è uno spazio grande, un parcheggio ampio, una macchina del caffè, qualche mazzo di carte, tavoli e sedie da portare anche all’esterno. Ma c’è qualche signora già pronta a sferruzzare. E chi, come una nota artista, pensa di organizzare mostre di pittura e fotografia. E poi i libri, il dialetto, le lotterie. Sempre per aiutare ad aiutarsi.

Si può lavorare per abbellire il quartiere, organizzare conferenze, passeggiate e visite guidate alle emergenze storico-artistiche della città.

Lì vicino c’è la scuola media, il parco di via Torelli e il parchetto voluto da Nova Elce (l’altra associazione di quartiere con cui collaborare). Quello che manca è un luogo di aggregazione libero, non ideologico, aperto alla città.

Fedeli al motto che l’amicizia raddoppia le gioie e divide i dolori a metà.

È aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 18:30.