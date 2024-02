INVIATO CITTADINO Musica e cultura al Borgo S. Antonio. Nuntio vobis gaudium magnum

Sono sempre loro, le figure alle quali si deve il Rinascimento Borgarolo di Porta Pesa e dintorni.

Intendo il Maestro Salvatore Silivestro a l’Agimus che degnamente rappresenta. E poi il presidente Francesco Pinelli e la sua vice Marisa Rosi, affidabili promoter e spiriti guida dell’Associazione Porta Pesa-Borgo S. Antonio.

Sono ben 29, in questo 2024, i concerti offerti nella location dottoriana di S. Antonio abate.

Con inizio, a far capo da domenica 25 febbraio (alle 17:00), per lo Stabat Mater di Pergolesi per due voci femminili, archi e basso continuo con l’Ensemble di archi “La Melodiosa Sorgente”, diretto da Eugenio Becchetti nella veste di clavicembalista.

Sì, il nostro Eugenio, colui che ha risanato organo e chiesa, e la cui famiglia ha restituito onore e dignità a un luogo sacro, ridotto a deposito di calcinacci e water, spoliato di opere d’arte, irriconoscibile, solo per chi ne ricordi i fasti dei tempi di don Raniero.

Oltre ai concerti, in una festosa/fastosa Sala Rossa, si è anticipato anche il programma di “Cultura al Centro”, che porta sugli scudi temi identitari e no, all’interno dell’Oratorio di Sant’Antonio.

Il palinsesto dei concerti abbraccia il linguaggio musicale dal periodo medioevale fino al Novecento. Passando per il Rinascimento, il Barocco, il Classicismo e il Romanticismo.

Ce n’è, insomma, per tutti i generi, vocali e strumentali.

E, restando ai tanti meriti dei borgaroli, si ripeterà la Master Class di canto da camera tenuto da Marinella Pennicchi, docente al Conservatorio di Milano, ma sempre gradita fra i travertini della Vetusta. A casa sua.

Come di consueto, le offerte raccolte ai concerti sono destinati al recupero delle quattro tele degli Evangelisti, attribuite al pittore Giovanni Carlone.

Sempre attiva anche la presenza di concerti di Umbria Guitar festival dell’ottimo Sandro Lazzeri.

Tutto questo per dire che alla Pesa si offre uno straordinario esempio di associazionismo dal basso che sopperisce alle carenze di soldi e iniziative. Niente distrazioni o inutili querimonie. Ma rimboccarsi le maniche e promuovere iniziative. Evvai! Come dire: aiutati che Iddio (leggi: Agimus e Comune) ti aiuta.