INVIATO CITTADINO Musica all'Oratorio di S. Antonio abate di corso Bersaglieri

La chitarra acustica usata per canto-accompagnamento-basso-ritmica… insomma un approccio che non è esagerato definire policentrico.

D’altronde, la chitarra a 7 corde che utilizza è stata da lui pensata e progettata proprio in funzione “monocratica”, ossia totale.

L’originalità della sua performance non è sfuggita al duo statunitense “Tuck & Patti” che lo ha voluto per realizzare insieme “Stop the time”, un progetto per “fermare il tempo” in quel di San Francisco.

Francesco Tizianel padroneggia la tecnica fingerstyle, tipica del folk, che consiste nel toccare le corde direttamente con le dita, senza uso di utensili intermedi come il plettro (o penna).

Francesco ha proposto pezzi suoi, ma anche composizioni d’antan di Beatles e Jackson.

Per chiudere con una sfida al pubblico: quella di individuare i pezzi nascosti in un medley svisatissimo. L’Inviato cittadino ne ha contati 17. Erano invece 22.

In palio il suo ultimo ciddì dal titolo Carillon.

Grazie a Sandro Lazzeri per aver incluso questo artista nel suo seguitissimo Guitar Fest. Proposto, al Borgo S. Antonio, a ingresso libero.

Se si dà un’offerta, questa viene conferita per il restauro di beni artistici di zona. Cosa chiedere di più?