INVIATO CITTADINO Motori in acropoli. Doppio raduno

Una domenica tutta motoristica quella che ha caratterizzato la mattinata di ieri in Centro storico.

Il Camep (Club Auto e Moto Perugino) ha organizzato un evento che ha coniugato sfilata ed esposizione in piazza della Repubblica di auto storiche e moto di rango.

Gli equipaggi – un cinquantina, ci dice l’amico Piero Pianigiani - fin dal sabato hanno percorso luoghi d’eccellenza del Cuore Verde. Si trattava dei partecipanti al 4° Trofeo Giovani Etruschi.

Coppie e singoli in posa per simpatici ritratti.

Altro evento, seppur distinto, sommatosi al primo è consistito nella sfilata di tantissime mature Signore 500 Fiat che hanno percorso l’acropoli, passando da via Fani, attraversando piazza Matteotti, risalendo per via Calderini e scendendo per via Bartolo.

Tripudio di colori e clacson con spruzzi di benzina incombusta che hanno fatto storcere la bocca e turarsi il naso ai cittadini che affollavano l’acropoli in una splendida mattinata di sole.

Ma l’effetto di colori e allegria era strepitoso.

(Foto Sandro Allegrini)