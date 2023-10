INVIATO CITTADINO Mostra penniana in Galleria. Quattro chiacchiere con la pronipote Letizia Coppotelli

Una donna raffinata e dazionale nel nome e nella memoria dello zio Sandro. Sulle cui ginocchia ha conosciuto baci e tenerezze.

La prima domanda dell’Inviato Cittadino: sei la figlia di Paolo? Sì.

E poi: la casa dello zio era in via Mole o Mola de’ Fiorentini? Spiega che il nome vero è “Mola” (Via della Mola de’ Fiorentini), ma in dialetto romanesco si tende a dire Mole.

Iene e lupi. Quindi, a richiesta, uno scatto davanti alla gigantografia del poeta col suo cane. E Letizia che racconta: “Lo zio diceva che i cani discendono dalle iene. Solo il lupo viene dal lupo”.

Quindi qualche riferimento al papà che era gelosissimo dei quadri di Penna. Tanto che non gradiva nemmeno che la gente li vedesse. Quasi che con gli occhi potessero rubargliene vita e identità.

“Al punto – ricorda Letizia – che qualche volta, quando si trattava di invitare a casa qualcuno, papà mi diceva di portarlo al ristorante”.

Letizia è coltissima e sensibile. Bella e disponibile al dialogo. Anche perché pure lei è del mestiere, come giornalista di rango.

A Perugia si sente a casa, dice. Lo ha vergato anche nel catalogo, nella sua testimonianza ben scritta e toccante.

Afferma di aver dormito in una stanza d’albergo che ha acquisito l’unità immobiliare in cui visse lo zio Sandro, in via Vermiglioli, 5.

Fu l’ottava abitazione perugina del poeta (dopo via Mattioli, dove era nato, Via del Circo 1, Via Bonazzi 7, Corso Vannucci 2, Via Bottinelli 6, Via Vincioli 7, Via del Fagiano 21). La ricerca prese le mosse dall’input fornitomi dalla bravissima Giulietta Mastroianni che svolse rigorose indagini per un suo bel documentario commissionatole dal Comune di Corciano. Ma su questo ho promesso a Letizia (e prometto ai lettori) un prossimo servizio, in due/tre step.