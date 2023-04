INVIATO CITTADINO Monteluce, chiusa anche l’ex Cappella della Maternità

Non solo chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta di Monteluce. Chiusa anche l’ex Cappella della Maternità.

Non c’è pace per i fedeli monteluciani. E nemmeno per la Cappella dottoriana Salus Infirmorun, già preda di violazione e incendi dolosi.

Decorata con affreschi di Gerardo Dottori (1942-1943), la Cappella si era ben piazzata nella scalata della classifica dei Luoghi del Cuore. Ricordiamo infatti che ebbe a raggiungere la terza posizione in Umbria, a una manciata di voti dal secondo classificato, la chiesa Madonna della valle di Bevagna, con al primo posto il Bacino del Rio Grande di Amelia con ben 9.486 voti.

In occasione della Festa dell’Assunta di Ferragosto, raccontammo la solenne celebrazione col cardinale Bassetti, don Luciano Tinarelli, don Nicola Allevi e il prete polacco don Giovanni.

Ora, un mesto volantino annuncia che “Per motivi di sicurezza la Cappella dell’Ex Policlinico rimane momentaneamente chiusa”.

Di conseguenza, la prevista celebrazione del 24 aprile delle ore 18 è stata annullata.

Nella giornata del 25 aprile, la messa è stata celebrata nel salone degli affreschi o Coro delle Monache, retrostante la Chiesa di Monteluce, con ingresso da Via del Giochetto.

(foto Sandro Allegrini)

Ecco, in esclusiva, il tipo di danni rilevati. Per quanto risulta all’Inviato Cittadino, i danni sono legati all’aggravarsi delle conseguenze dei temporali di alcuni giorni or sono. Era noto lo stato di degrado di alcuni punti della Cupola. Le infiltrazioni di acqua piovana sono ormai una circostanza assodata. Sta di fatto che l’umidità ha provocato il distacco di parte della pellicola pittorica degli affreschi, che già da qualche anno denunciavano vistose chiazze d’umidità. Lo documentiamo con una foto esclusiva in gallery, scattata nove mesi fa in un personale sopralluogo.

Il danno non è di natura strutturale, ma decorativo e superficiale. Così è accaduto che piccoli frammenti di calce e intonaco siano caduti al suolo. Nessun pericolo di staticità, dunque. Ma potrebbe essere questa la molla che induce una sferzata al recupero di questo patrimonio.

La Cappella Salus Infirmorum è privata. Infatti è di pertinenza della clinica Porta Sole la cui proprietà si è fin qui mostrata disponibilissima a consentirne l’uso per celebrazioni ed eventi speciali. Dei quali abbiamo dato conto in diverse occasioni. Certo che gli oneri per il restauro dovranno essere stanziati in sinergia, dato che nel concorso Luoghi del Cuore la Cappella non è rientrata fra i progetti destinatari di finanziamento.

Monteluciani senza pace. Continua l’esodo dei parrocchiani di don Luciano e don Nicola per assistere alle celebrazioni. Si ricorda che, in occasione della chiusura della chiesa di S. Maria Assunta (sull’entità dei danni…meglio tacere!) le celebrazioni avvennero nel negozio di piazza Cecilia Coppoli. Poi la Cappella delle suore del Favarone. Adesso il Coro delle Monache.

II Coro “torna” chiesetta. In previsione del fatto che ci sarà ancora da attendere per l’agibilità della chiesa parrocchiale, il Coro è stato allestito a mo’ di chiesa (foto). E non c’è nulla di strano. Difatti fu questa la sede della prima chiesa francescana, nello stile essenziale e nelle dimensioni contenute dello spirito originario dell’Ordine.

A quando la chiusura dei lavori? Non è dato, per ora, saperne qualcosa. Si dice che i lavori della chiesa parrocchiale siano in dirittura d’arrivo con la rimozione di quelle reti provvisionali che gridano vendetta. Sta di fatto che, da fuori, si vede quel magnifico rosone legato col fil di ferro. Che è tutto dire.