INVIATO CITTADINO Monteluce. Domani (venerdì 22 settembre) abbassa la serranda lo storico macellaio Nicola

È un coro unanime quello che stigmatizza il futuro monteluciano. Non solo senza fruttivendolo (aveva sede, un tempo, proprio in aderenza), ma anche senza macellaio. E con quale professionalità!

Una gentilezza di carattere innata, ma anche un mestiere acquisito in quindici anni alla severa scuola di Pallino, che lo prese con sé quattordicenne e lo avviò negli ardui sentieri della professione.

Che un tempo significava anche specializzarsi nella vendita del “quinto quarto”, ossia le parti meno nobili (fegato, interiora…) ma gustosissime, se ben cucinate. E soprattutto destinate alle classi popolari che non potevano permettersi bistecca e fettina.

Nicola è cresciuto in competenze fino a subentrare a Pallino e condurre la macelleria per quasi mezzo secolo.

Perché il suo non è un semplice commercio da mediazione, ma un lavoro artigianale, laboratoriale. E mostra le tante specialità realizzate con le sue mani: salsicce, spiedini di carne, hamburger in diverse varianti (acquistate a man bassa anche da gente che veniva da fuori).

“Mi appaga la piena soddisfazione per l’apprezzamento unanime di tanti clienti”, dice.

Chiediamo come mai un negozio così affermato non abbia trovato qualcuno disposto a subentrare. Nicola dice che lo avrebbe affiancato, dando una mano, fungendo da anello di congiunzione con la clientela. Ma non c’è stato nulla da fare.

Così Monteluce prosegue la sua fase calante. Inarrestabile.