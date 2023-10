INVIATO CITTADINO Missione compiuta. Il sindaco di Perugia riceve opere in dono dallo scultore Adriano Massettini

Siano stati i primi a identificare (otto anni fa) quelle opere all’interno degli alberi, appoggiate sui parapetti delle Case operaie, attaccate sui muri lungo viale Faina.

Ma poi anche in via della Viola, a Montegrillo, in diverse scuole materne e giardini.

Abbiamo difeso Adriano, che agisce con lo pseudonimo di Tempus Fugit, tutte le volte che lo hanno offeso e perseguitato. Distruggendo le sue figure del Giardino degli Archetipi di via XIV Settembre, decapitando le sue opere.

Questo e molto altro ha dovuto sopportare il mite Adriano, capace di operare con argilla e cellulosa, ottenuta facendo macerare in un secchio i contenitori delle uova.

Poi il miracolo. In occasione della chiusura del Bar dell’Accademia l’incontro fortunato col sindaco Romizi.

Maria Antonietta Taticchi li presenta, Romizi incoraggia, Adriano dice di voler donare qualche opera.

Poi, stamattina, l’incontro e il dono. Notizie di questo genere toccherebbe darne più spesso.