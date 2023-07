INVIATO CITTADINO Miracolo all’Edicola Cucina della Pesa

Un sabato pomeriggio con invito ad amici e habitué. Sembrava un giorno come tanti, invece…

Marco Billi dà fiato alla nuova intrapresa con cui intende rilanciare la vecchia edicola dismessa, tingendola coi colori della musica e dell’amicizia.

Perché sotto Umbria Jazz può accadere di tutto. Anche che un giovane e talentoso clarinettista cileno, Luis Insulza, allievo di Guido Arbonelli, passi da lì con lo strumento sotto braccio.

C’è chi gli dice: “Ti va di fare un pezzo? Magari poi ci prendiamo un aperitivo!”. Perché no?

Ha il leggio, il tablet, lo strumento nella custodia. In un attimo tira fuori tutto e dà fiato al legno.

Non ci vuole molto a radunare un manipolo di amanti del jazz. Gente della Pesa, ma anche pubblico di passaggio.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)

Luis esegue standard, ma anche pezzi a richiesta. Lo spartito serve fino a un certo punto perché, si sa, il jazz è improvvisazione, estro, creatività.

Ne esce una jam session di rango. Anche se assolutamente individuale. Con giovani, ma anche famigliole, che si fermano, ballano, discutono, apprezzano.

Potenza della musica. Chissà mai che sia questa la forza dell’esperimento cultural-commerciale di Marco Billi: dare fiato alla voglia di socialità, alla joie de vivre. A quel gusto per la vita che serpeggia in ognuno di noi. E di cui c’è, oggi più che mai, assoluto bisogno. Provare per credere. E all’Edicola Cucina l’esperimento è andato a buon fine.