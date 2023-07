INVIATO CITTADINO Miracolo a Perugia. Dopo la crisi di Munus

Dice l’assessore Leonardo Varasano: “Affidata la gestione fino alla fine dell’anno. In corso gli adempimenti per la riapertura”.

Abbiamo già ricordato come il recesso di Munus abbia causato l’esiziale chiusura al pubblico del Museo civico di Palazzo della Penna, della Cappella di San Severo e del Complesso templare di San Bevignate.

Una situazione spiacevole e disdicevole per il buon nome della città.

Anche se – è bene dirlo – non hanno senso le polemiche contro l’Amministrazione cittadina. Che, certamente in questo caso, è la prima a subire un danno d’immagine senza averne responsabilità alcuna.

Ma il danno lo riceve anche la città tutta, privata di poli museali di grande interesse e richiesti a gran voce da turisti e visitatori, legati a eventi attrattivi e di livello.

C’è da dire che Varasano e l’Amministrazione si sono immediatamente attivati per individuare le modalità più idonee a garantire una riapertura tempestiva.

Nelle more del bando per una nuova gara, è stato individuato, in base alla normativa vigente e previa acquisizione di preventivi, nella Società Cooperativa Culture, il soggetto che potrà condurre - fino alla fine dell’anno, la gestione dei servizi essenziali. Allo scopo di assicurare la conservazione, la vigilanza e l’ordinaria fruizione di beni e strutture museali.

La Società, che ha sede legale a Venezia ma ha una rete gestionale diffusa in molte regioni italiane, si è messa subito al lavoro, attivandosi per le operazioni propedeutiche alla presa in consegna degli spazi e dei beni in essi conservati. In modo da poter procedere celermente alla riapertura dei musei.

E questo non può essere che un bene. Per tutti.