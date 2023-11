INVIATO CITTADINO Mio zio Sandro Penna e la sua passione per i quadri. Parola di Letizia Coppotelli

A margine della Mostra “Un mare tutto fresco di colore”, alla Galleria Nazionale dell’Umbria (6 ottobre 2023-14 gennaio 2024)

Qualche battuta strappata in occasione dell’anteprima della mostra. Quattro chiacchiere con Letizia Coppotelli, giornalista e intellettuale, gelosa custode dei documenti e delle opere d’arte del poeta.

Il giorno dell’inaugurazione della mostra, mi ha incantato per la fresca naturalezza con cui ha regalato al sottoscritto e ai lettori qualche preziosa confidenza.

La prima, davanti alla gigantografia di Penna che accarezza il cane.La seconda confidenza (che qui riferisco) davanti alla tela di Julius Evola, Composizione futurista (foto).

Dice: “Ero letteralmente terrorizzata da quella figura minacciosa che fa capolino da dietro un sipario, un oggetto indefinito. Fin da bambina mi ha sempre allarmato, trasmesso paura, con quegli occhi torvi e impenetrabili”.

Già perché Letizia era la cocca del poeta. Ricorda Elio Pecora, sodale e biografo di Penna: “Paolo, il figlio della sorella morta nel 1965, saliva da lui ogni giorno e spesso conduceva con sé la piccola figlia Letizia. Questa rivolgeva al prozio molte domande e Penna rispondeva divertito e affettuoso”.

Ricorda Letizia, a proposito di opere d’arte: “Addirittura lo zio Sand(e)rino – come mi stimolava a chiamarla quando, da bambina, mi prendeva sulle ginocchia – era solito regalare qualche prodotto d’arte ai dottori che lo seguivano”.

Mali reali, malanni immaginari? Spesso inesistenti o sovrastimati, per congenita ipocondria con cui cercava di reagire al male di vivere.

È d’altronde noto che, su consiglio di Umberto Saba, Penna fece ricorso, per la sua psicoastenia, fin da giovane, alle cure dello psichiatra Edoardo Weiss, la cui terapia interruppe ben presto. Ma il poeta continuò per tutta la vita a lamentarsi della propria nevrosi e fece continuamente ricorso (oltre alle pillole del Mictasol per la vescica che, racconta Pecora, gli provocavano la famosa urina blu) all’uso di tranquillanti e antidolorifici dei quali si trovò la casa letteralmente disseminata.

Per questo – ribadisce Letizia – lo zio omaggiava i medici che lo avevano in cura con disegni o opere d’arte che teneva nella propria casa per la vendita.

Opere che gli donavano serenità, che lo confortavano del fatto di essere “in rosso” sul conto corrente, arricchendolo con quella strana felicità. Fatta di niente: sogni e illusioni appuntate sulla carta.

Parte di quelle opere, entrate in possesso ereditario del nipote Paolo, padre di Letizia, sono ora esposte in galleria. Lo stesso papà Paolo ne era geloso e, per evitare che altri le vedessero, scartava gli inviti a casa propria delle persone che potevano “profanare”, per così dire, quelle opere lasciate dallo zio.

Dal sopralluogo compiuto subito dopo la morte, emersero disegni, dipinti, incisioni, litografie. Opere di Viviani, Evola, Levi. Acrilici di Schifano e Tano Festa. Incisioni di Fabrizio Clerici, Bartolini, Vespignani. Litografie di Klee, Kandinskij. Disegni di De Pisis, Afro, De Chirico, Cocteau.

Parte di quel patrimonio è adesso in mostra in Galleria.

Petizione perugina a Letizia Coppotelli. Sarebbe bello se quelle opere di un figlio della Vetusta potessero trovare ospitalità permanente fra i travertini della Patria d’Euliste. Letizia avanzi una richiesta equa. Si intervenga, con Art Bonus o donazioni dei cittadini (non si può sempre far capo al generoso Cucinelli). E si trovi uno spazio permanente per esporre quelle opere. Quelle sì – non i resti umani di Penna – sarebbero un vero ritorno di Penna a casa. Se non con le reliquie del suo corpo fisico, almeno col frutto di quello che amava e che gli ha regalato emozioni. Emozioni che vorremmo, da perugini estimatori della sua pagina, fortemente condividere. Anche se con colpevole ritardo.