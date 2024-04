INVIATO CITTADINO Michele Patucca e la sua Mustang del ’69 con Fiorello a Viva Rai 2

Una giornata particolare, e specialissima, quella vissuta da Michele Patucca, appassionato cercatore e restauratore di filmati d’antan sulla nostra Perugia e dintorni.

Ma anche collezionista e fortunato detentore di una strepitosa Ford Mustang Convertible del 1969.

Il contatto circa la possibilità di conferire nella capitale il prezioso cimelio automobilistico (che supera il mezzo secolo di vita!) è stato reso possibile grazie al nostro Mauro Casciari che affianca Fiorello nel fortunato programma di intrattenimento.

Lo storico cameraman di Mauro Casciari, Alessandro Maestrini, che è anche appassionato conoscitore di auto d’epoca, non si è privato della possibilità di far mettere in vetrina una vettura che ha fatto la storia dell’automobilismo mondiale, non solo statunitense.

Un modello strepitoso, specialmente gradito dalle generazioni in blue jeans. Se ne vendettero oltre un milione di esemplari nei primi due anni di produzione. La Ford Mustang del 1969 è tra le versioni più amate dell'iconica "muscle car" della casa dall’ovale blu.

Tutte circostanze ben note all’amico Maestrini che ha sollecitato/solleticato l’interesse di Fiorello.

La performance offerta agli spettatori è consistita di una cover, cantata da Fiorello, del brano di Branduardi Alla Fiera Dell’est. Il tutto adeguatamente coreografato.

Il corpo di ballo, diretto dal coreografo Luca Tommassini, ha dato prova di versatilità coreutica e sintonia con lo spirito della trasmissione.

Ne è uscito uno spettacolo seguitissimo e apprezzato dai telespettatori.

(Foto esclusive Michele Patucca)