INVIATO CITTADINO Mi chiamo Virginia Brunori, sono perugina, ho vinto “La Caserma”

Ieri sera l’ultima puntata, con l’esito di questa avventura avvincente, specie per le generazioni più giovani. Ma non solo. Ne parliamo con la vincitrice: sia individuale, come miglior recluta, che come miglior squadra.

Un’avventura dalla quale Virginia è uscita mostrando di che pasta è fatta una giovane perugina. Perugini: gente – si diceva un tempo – ‘ruvida dal cuore tenero’. Con la faccia indurita dal vento di tramontana, connotata da un filo di sana diffidenza contadina, ma generosa e aperta all’amicizia. Come solo sanno essere i discendenti del fiero Euliste.

Data di nascita, famiglia, percorso formativo… a te la parola

“Mi chiamo Virginia Brunori, il 29 dicembre prossimo compio 22 anni. Sono nata e cresciuta a Perugia con i miei genitori e mio fratello, più grande di me (è del 2000). Ho frequentato il liceo scientifico, per poi iscrivermi (in pieno covid) a Scienze motorie sportive a Perugia. Mi sono laureata a metà ottobre con 105 e subito mi sono iscritta alla magistrale in Scienze e tecniche dello sport”.

Attualmente svolgi qualche attività?

“Lavoro come insegnante di ginnastica artistica nella palestra in cui sono cresciuta e nella quale pratico attualmente judo. Ho iniziato a 15 anni, collaborando con la mia insegnante. Poi ho capito che trasmettere la mia passione per questo sport ai bambini, e soprattutto poter loro insegnare l’educazione e il rispetto, era diventato fondamentale nella mia vita e quindi ne ho fatto il mio lavoro”.

Generalità completate. Veniamo adesso alla tua esperienza televisiva e ai suoi risvolti umani.

“Per me l’esperienza in Caserma è stata un’avventura, fatta di alti e bassi”.

Spiegati meglio!

“Nei primi giorni non mi sono fatta molto sentire né vedere, dato che, quando non conosco nessuno, preferisco studiare la situazione e le persone prima di mettermi in gioco”.

Poi, come sono andate le cose e come ti sei segnalata all’attenzione degli istruttori e delle altre reclute?

“Quando, dopo pochissimi giorni, gli istruttori mi hanno nominata capitano, ho capito che era giunto il momento di dimostrare il mio carattere e le mie potenzialità. Lì per lì, quando l’istruttore Daretti ha fatto il mio nome, mi sono chiesta come avessero fatto a riconoscere in me le qualità di un capitano, pur non essendomi ancora messa in gioco. Ma poi, ma essendo consapevole delle mie capacità e della mia grinta, sono stata felicissima di intraprendere questo percorso da capitano della squadra dei Puma”.

Parlaci degli step di questo percorso a ostacoli.

“Abbiamo vinto la prima sfida, la seconda e poi la terza: sembrava tutto un sogno, eppure ero lì, ed ero io a fare quelle cose”.

Con quale dei tuoi compagni di squadra ti sei trovata più in sintonia?

“Della mia squadra ringrazio molto la recluta Del Frate: eravamo – come si dice - lui il braccio e io la mente: mi consultavo molto con lui prima delle prove per capire quali fossero le migliori strategie da mettere in atto per vincere. Eravamo proprio una bella squadra”.

C’è stato uno speciale feeling con qualcun altro?

“Poi c’è Fedele, che è stata la prima a credere in me e ha intravisto le mie capacità solo dopo tre giorni”.

Come te ho ha dimostrato?

“Lo ha esternato facendo il mio nome durante le votazioni per il Capitano della squadra, è stata la mia roccia, e io la sua: c’eravamo sempre l’una per l’altra. Senza di lei sarei crollata tante volte”.

Ci sono stati diversi bollini rossi e conseguenti rischi di eliminazione, vero?

“Molte volte ha preso il bollino rosso, che la metteva a rischio eliminazione, e questo mi spronava ancora di più a vincere le prove per assicurarmi che lei continuasse questo percorso affiancandomi. Ci eravamo fatte una promessa io Fedele e Lazzaroni, altra mia ancora di salvezza là dentro, ovvero “Sino alla fine”. E l’abbiamo mantenuta!”.

Momenti di crisi ce ne sono stati?

“Mariagrazia e Greta per me sono state le mie ancore: nei momenti di sconforto potevo contare su di loro, sul loro appoggio e sostegno, perché questo fanno le amiche, e noi tre, lì dentro, eravamo come sorelle”.

Una sorellanza maturata in tempi da record!

“Sembra assurdo, perché ci conoscevamo solo da qualche giorno, ma condividere un’esperienza come questa brucia i tempi e velocizza la conoscenza”.

Quale il bilancio complessivo di questa esperienza?

“Questa esperienza mi ha permesso di conoscere delle bellissime persone, anche se durante le riprese non ero riuscita a legare con tutti, ma al di fuori del contest abbiamo stretto legami forti e solidi”.

È passato del tempo dalle riprese. I legami sono rimasti solidi o si sono affievoliti?

“Ad oggi, dopo due anni dalle riprese, sento quasi tutti. Molti di loro sono stati miei ospiti a Perugia e io, a mia volta, spesso sono stata a Milano da Fiorito, Fedele e Lazzaroni”.

Con qualcuno il feeling è stato speciale?

“L’unica persona che ad oggi non sento è Verde. All’interno del programma ci siamo uniti molto, e l’ultimo giorno abbiamo capito entrambi che non era una semplice conoscenza, Perciò abbiamo scelto di approfondirla al di fuori”.

Insomma, è sbocciato (lo dico con linguaggio d’antan) un sentimento?

“Era una relazione a distanza, in quanto io di Perugia e lui di Civitavecchia, ma riuscivamo comunque a vederci tutti i weekend. Dopo cinque mesi che la nostra storia andava avanti, abbiamo troncato i rapporti, a causa di incomprensioni e scarsa comunicazione”.

Insomma, storia d’amore chiusa, ma rapporti mantenuti?

“È così. Pur non essendo finita nel migliore dei modi, serbo un bel ricordo di lui e della sua famiglia: mi hanno accolto in casa loro con affetto e sono felice di aver conosciuto persone premurose e gentili, che mi hanno fatta sentire amata”.

Cosa mi dici dei severissimi istruttori?

“L’istruttrice Colucci ha creduto in me, spronandomi a fare sempre di meglio, a puntare in alto e a non mollare mai. Durante le prove fisiche individuali, ho potuto dimostrare che le donne sono in grado di fare tutto ciò che fanno gli uomini, e spesso anche meglio, arrivando settima su 17, dopo sei maschi. Ho visto negli occhi dell’Istruttrice una forte approvazione e per me è stata un emozione unica”.

Insomma, un bilancio in rosa e un arricchimento di esperienze?

“Porto nel cuore tutto quello che è stato fatto nella Caserma: ogni sfida vinta, ogni lacrima versata, di gioia o di dolore, ogni abbraccio, carezza e gesto di affetto. Ma anche ogni critica, giudizio o divergenza. Perché tutto aiuta a crescere: basta saperlo prendere nel modo giusto”.

Ieri sera sei stata a Roma a vedere, con gli altri ragazzi, l’ultima puntata. E ne sei uscita alla grande. Parlami, adesso, di sogni, progetti, prospettive.

“Mi piacerebbe proseguire questo percorso che sintetizza passione sportiva, etica, responsabilità, formazione. E magari diventare un insegnante della Nazionale Italiana, finalità che è da sempre il mio sogno. Immagino che non sia un lavoro che renda molto, ma sono convinta che può dare tante soddisfazioni”.

Infine, pensiamo al ‘magico’ mondo della televisione che ti ha già conferito una certa notorietà. Come vedresti un impegno nel settore? Mi risulta che oggi stesso dovresti essere intervistata da Rai3.

“Se me lo chiedessero, non rifiuterei un altro programma televisivo: è un mondo che mi piace e in cui mi trovo perfettamente a mio agio”.