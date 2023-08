INVIATO CITTADINO Mese di agosto. Torgiano mia, ti riconosco. Undici giorni da ricordare

E il tris è fatto, con la Pro Loco sempre attivissima e vitale.

Brindisi alle stelle cadenti per il 10 di agosto, quando piovono le “lacrime di San Lorenzo”.

Tornano gli appuntamenti nel segno della cultura, dell’arte, del divertimento, dello sport, dell’enogastronomia, della feconda socialità.

“Una sinergia, faticosa e… gioiosa”, sottolinea il sindaco Eridano Liberti che esalta il San Francesco, capace di riempire alberghi e agriturismo.

Calici di Stelle batte ogni record: 31 cantine, tante Pro Loco, la novità dei calici ceramici da collezione (il primo donato alla Tesei). Degustazioni di piatti e vini doc e docg provenienti dalla Strada dei Vini del Cantico. Perché col nettare di Bacco si canta meglio. Fino alla novità della ripresa dei fuochi d’artificio, con musiche e mostre, frutta fresca e stand gluten free.

Grande impegno della Pro Loco. Dice Fabrizio Burini: “Una festa che cementa la comunità”.

(Foto Sandro Allegrini)

I numeri da sballo della cucina. Si afferma che le “pie donne”, editue della Diva Cucina, abbiano preparato la bellezza di 30mila supplì (a mandate di 18 chili di riso cotto alla volta).

Tanti spettacoli così non s’erano mai visti. Assommano a 40 gli spettacoli gratuiti che si dipaneranno con regolarità per questa preziosa decade.

I Vinarelli ne fanno 40. Tanti gli artisti, medagliati e appassionati. Marino Burini, presidente del Comitato, parla anche dell’Omaggio ad Alberto Fremura (con mostra al Complesso ex chiesa della Morte), celebrato in Sala Consiliare alle ore 18:00 del 21 agosto, cui farà seguito la cena al corso. Tante opere conferite dai torgianesi e da Angelo Valentini, collezionista e amico del grande vignettista. Dono alla Tesei di un pregevole vinarello di Lello Negozio.

Né si possono dimenticare le mostre. A Palazzo Graziani-Baglioni in mostra il Gruppo Labronico, nell’atrio quella di Elvio Marchionni. E poi le moto d’epoca.

La “chicca” vivaldiana, (conferenza-spettacolo del 20 agosto) nella chiesa di San Bartolomeo, di/con Federico Maria Sardelli e lo strepitoso “Affare Vivaldi”, dedicato al “prete rosso”: fortunato concerto-reading, interamente dedicato all’opera di Antonio Vivaldi (1678-1741).

Anche il ciclismo non scherza. Con la celebrazione del mezzo secolo di vita, il memorial Mario Calzola/Ivo Manfroni e la presenza di un campione come Claudio Chiappucci. Il 13 agosto la Ciclostorica (8:30), la Messa alle 17:30), il ricordo diacronico dell’iniziativa (19:00), la cena in piazza (20:30).

Tante suggestioni legate dal filo rosso della cultura. E l’Assessore Elena Falaschi, stimolata dall’Inviato Cittadino, si fa ritrarre col pittore Stefano Chiacchella. Il cui vinarello viene prenotato, e venduto, ancora prima di essere realizzato.

Perché la classe non è acqua. Ma il vino, a Torgiano, è di classe. Questo è sicuro.