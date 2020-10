Quella foto del 1903 ha ben seminato e sono in molti a rispondere alla sollecitazione di Perugia Today (https://www.perugiatoday.it/attualita/inviato-cittadino-foto-storica-discarica.html).

Fra le richieste più interessanti, quella che perviene all’Inviato Cittadino da parte del dottor Tiziano Scarponi, consigliere dell'ordine dei medici della provincia di Perugia.

La storica immagine, con infermieri, caposala e personale sanitario in posa davanti all’Ospedale di via Oberdan, ha colpito diversi rappresentanti della categoria. Tanto da chiedere di poter disporre di quello scatto di Giulio Natalini, datato ai primi del secolo scorso, “per farne una gigantografia da sistemare nella nostra sala riunioni come testimonianza e memoria storica della nostra professione”.

Nulla impedisce che Perugia Today giri la richiesta alla gentile lettrice, cui si deve il recupero della fotografia, dispersa fra i rifiuti in un’isola ecologica della Vetusta.

Missione compiuta. Nella certezza che l’amica Ivana Bandinelli, già dichiaratamente disponibile al dono, non avrà difficoltà a prestare il reperto, all’Ordine dei Medici, per il tempo occorrente a una sua riproduzione.

