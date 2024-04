INVIATO CITTADINO Matricola informata… matricola avvisata. Per iscriversi senza sbagliare

Perché Two Is Better Than One… lo dice anche la canzone dei Boys Like Girl, interpretata insieme a Taylor Swift.

Lo Studium è dunque a presentare la propria offerta formativa di primo livello: dalle 8:30 alle 18:00, senza soluzione di continuità. Per ben due giorni, in una location di riguardo.

Tutti, nella splendida cornice del Barton, dove la aspiranti matricole troveranno punti informativi dei quattordici Dipartimenti con istruzioni direttamente fornite dal corpo docente e dai giovani già in forza al nostro Ateneo.

Le aspiranti matricole potranno dunque far bottino delle informazioni su tutti i corsi di laurea triennale e magistrale.

Informazioni su materie di studio, sugli sbocchi occupazionali, sulle opportunità.

E occhio alla selezione del numero chiuso. Tenendo anche in considerazione che esistono precise procedure per partecipare con successo ai test di selezione per i corsi ad accesso programmato nazionale.

Strutture di servizio gratuito. L’Open Day consentirà anche di far conoscere i non pochi servizi che l’Ateneo mette a disposizione per garantire il benessere della comunità studentesca, fra cui il Counseling psicologico (Focus - PSI), il Counseling pedagogico (Focus -PED), il Laboratorio di tecnologie inclusive (InL@b), lo Sportello antiviolenza, i servizi dedicati agli studenti con disabilità e/o DSA.

E poi la mobilità internazionale. Ottenendo informazioni sulle opportunità di mobilità internazionale, sulle procedure amministrative, sulle agevolazioni economiche.

Un orientamento preciso per compiere scelte consapevoli. Ossia un supporto qualificato al fine di effettuare coscientemente la scelta universitaria.

Provare per credere. Per meglio orientarsi e (as)saggiare l’ambiente, si potrà partecipare a lezioni tipo, attività teoriche pratiche, laboratori e seminari.

C’è anche l’Adisu. A ribadire il proprio ruolo istituzionale per informazioni su borse di studio, alloggi e mense, del CUS - Centro Universitario Sportivo (per scoprire le attività sportive e ricreative universitarie) e quello del CLA - Centro Linguistico di Ateneo (per sapere come si imparano le lingue straniere all'università).

E la radio studentesca. Saranno presenti pure Radiophonica, la radio universitaria, l’Unipg Shop, ovvero il merchandising ufficiale targato Unipg, e la Fondazione Avanti Tutta onlus che celebra il nome e la memoria dell’indimenticabile Leonardo Cenci.

Tutto volontario e gratuito. Meglio di così! La partecipazione all'evento è libera, gradita, gratuita ed è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.