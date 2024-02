INVIATO CITTADINO Martedì grasso. L’acropoli come un grande circo

Carri di San Sisto (Carnevale coi carri giunto alla 43.ma edizione) schierati attorno alla Fontana Maggiore. Diffusori sparati a tutto decibel. Bambini e insegnanti che cantano in coro i pezzi in voga. E non c’è uno che non li conosca.

I carri sono pronti per la sfilata di oggi pomeriggio alle 17:00. Confliggendo con l’evento culturale di Dacia Maraini ai Notari per presentare il suo “Vita mia”, sugli scaffali di tutto lo Stivale.

Ci si chiede perché non si sia optato per un inizio sfilata alle 15:00, orario più consono per sfruttare le ore di luce e di tepore di una giornata particolarmente mite.

Per evitare che il rumore nuocesse all’evento, l’organizzatrice dell’incontro, Anna Maria Romano, presidente dell’Associazione culturale Clizia, ha optato per uno scivolamento alle 18:00. Nella speranza che la foga carnascialesca sia scemata e che i carri abbiano imboccato il Corso, dove saranno accolti da folle festanti.

Intanto stamane è stato un delirio. Abbiamo visto classi di scuola dell’infanzia e primaria. Già alle 9:00, transitavano per via XIV Settembre, prudenzialmente scortate da agenti della Municipale.

Poi, l’acropoli piena zeppa, anche nelle sue adiacenze. Come via Fani e piazza Danti. Affollate anche le Logge di Braccio, l’area antistante il Vescovado e le scalette della chiesa Cattedrale, dove le maestre potevano esercitare un più vigile controllo. Spesso coadiuvate da alcuni genitori, specialmente mamme, anche loro mascherate: non un travestimento completo, ma un cappello, una mascherina.

Semel in anno, dicevano gli antichi.

Alta la curiosità nei confronti dei carri, già pronti, schierati, attivi con musica, motori e compressori. Quasi una prova generale per il pomeriggio. All’interno di qualcuna delle macchine del grande gioco, ragazze che fanno le prove per l’esibizione del pomeriggio. Riscuotono speciale successo Barbie e la Nave pirata.

Offerta di merenda. Anche se, alla lettera, il latino MERENDA sta per “cosa da meritarsi”. Ma diciamo che, stamane, se la meritavano un po’ tutti. Anche quelli che in classe sono più birichini e fanno inquietare le maestre. Nella speranza che la faticata di stamane li renda più docili. E che domani, 14 febbraio, San Valentino, si possa vivere una mattinata tranquilla. All’insegna dell’amore.

(Foto Sandro Allegrini)