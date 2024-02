INVIATO CITTADINO Mario Cenci torna (virtualmente) a Perugia con Mina e la Bussola di Bernardini

Un vero regalo fornitoci da Patrizia Cenci, che tiene alti il nome e la memoria del padre Mario, ex frego della Conca, compositore e chitarrista del gruppo Peppino di Capri e i suoi Rockers.

Il nostro servizio fu un promo a un filmato (amatoriale, 8 mm) dell’amico Michele Patucca, instancabile ricercatore e “ripulitore” di vecchi filmati.

Ricordiamo brevemente che si proponevano Mina e i Rockers alla Bussola negli anni ’60.

La parte relativa alla Tigre di Cremona era stata girata dallo stesso Mario che amava riprendere amici e colleghi.

Presentatori e animatori della serata erano i due “Paoli”: Panelli e Ferrari, attori di gran classe e intelligenza, capaci di far ridere e sorridere in modo educato.

Eccolo Mina alla Bussola | Filmato amatoriale 8mm - INEDITO (1960) (youtube.com)

Ad accompagnare Mina al pianoforte, il M° Tony De Vita. Molti, in sala, i personaggi del milieu artistico musicale e televisivo. Fra essi il regista Antonello Falqui e il M° Bruno Canfora, ripresi probabilmente dallo stesso Cenci. Che era notoriamente un entusiasta delle tecnologie. Si pensi che fu tra i primi a usare il uà-uà col pedalino.

Quando la camera inquadra i Rockers, è certamente in mano a un amico: lo si capisce dagli sguardi d’intesa e dal tono amichevolmente scherzoso assunto dal nostro Mario.

“Alla Bussola – ci disse Patrizia – Peppino di Capri e i Rockers furono contrattualmente legati per tutta l’estate del 1960. Papà entrò in amicizia, coi massimi esponenti del mondo musicale internazionale, anche del jazz. Vi suonarono, tra gli altri, Louis Armstrong, Chet Baker e altri mostri sacri del pentagramma”.

Il Filmato è stato richiesto da Mario Bernardini (figlio di Sergio, fondatore e patron della Bussola) inserito nel film La Bussola. Il collezionista di stelle. Ideato e diretto da Andrea Soldani e prodotto da Lux Vide.

È stato presentato alla Mostra del Cinema di Roma dell’ottobre scorso.

Ora approda nei cinema.

Ci ricorda Patrizia: “Il film di Andrea Soldani, nel quale è stato inserito il mio filmino di Mina, narra tutta la storia del famosissimo locale versiliese concepito e diretto dal grande impresario Sergio Bernardini”.

Aggiunge: “In quel locale si esibirono tutti gli artisti più famosi del mondo, era un punto di arrivo per qualsiasi artista: quando si arrivava ad esibirsi alla Bussola voleva dire che si era un artista affermato”.

Suggerisce: “Come tu certamente saprai anche papà, quando faceva parte del gruppo di Peppino di Capri e i suoi Rockers, si esibì moltissime volte alla Bussola, in tante occasioni: per esempio, durante i lunghi ingaggi estivi, nonché in molti altri eventi organizzati da Bernardini”.

Grande e atteso ritorno a Perugia. Dove sarà proiettato, il 12 febbraio, al Meliès di via della Viola, preceduto da una breve presentazione. Impossibile mancare.